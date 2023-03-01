Аграрии получили право использовать навоз и помет в сельхозпроизводстве

Правила использования навоза в агропромышленном комплексе вступают в силу с 1 марта, пишет «Прайм». Документ позволяет бизнесу право выбора: отнести навоз и помет к побочным продуктам животноводства либо к отходам. Тем самым предприниматели избавляются от финансовых рисков, связанных с нарушением природоохранного законодательства, отметили в Минсельхозе.

Побочные продукты животноводства – это образуемые при содержании сельхозживотных навоз, помет, подстилка и стоки: если сельхозтоваропроизводител намерен перерабатывать эти вещества в органические удобрения, он ставит в известность Россельхознадзор и выполняет требования к таким продуктам, установленные для того, чтобы они не считались отходами. В таком случае предприятию нет необходимости получать лицензию и вносить плату за воздействие на окружающую среду.

По словам гендиректора Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артема Белова, до принятия закона сельхозтоваропроизводители были приравнены к операторам по обращению с отходами, сельскохозяйственные поля — к мусорным полигонам, а навоз — к отходам. В связи с чем штрафы за использование навоза составляли «миллионы рублей», а размеры требований о компенсации вреда окружающей среде и вовсе достигали десятков миллионов рублей.

Ранее редакция сообщала, что отечественные производители хотят, чтобы ввоз в Россию картофеля был запрещен.

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