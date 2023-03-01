В Новосибирской области годовая инфляция вновь замедлилась

Годовой рост цен в Новосибирской области вновь замедлился и составил 9,9%. Инфляция в регионе в январе осталась ниже показателей по Сибири и в целом по России. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

Больше всего на замедлении инфляции в Новосибирской области отразилась динамика цен на продовольствие. Отмечается, что замедлился годовой рост цен на муку, макаронные и кондитерские изделия, а также на мясо, молоко и продукты их переработки. В то же время в январе подорожали овощи.

По словам Марины Асаралиевой, первого заместителя начальника Сибирского ГУ Банка России, это может быть связано с ростом коммунальных тарифов, а также в связи с тем, что сместились сроки циклов высадки тепличных огурцов. Из-за этого временно снизилось их предложение в Новосибирской области, что и привело к ускорению роста цен.

По Сибири инфляция в январе замедлилась сильнее, чем в других округах. Темпы роста цен уменьшились на все основные категории товаров и услуг.

— В ближайшие месяцы (Инфляция. — Ред.) временно опустится ниже 4%. Это произойдет из-за эффекта высокой базы прошлого года, потому что текущие цены будут сравниваться с пиковыми значениями в марте — апреле прошлого года. Однако уже во второй половине этого года показатель будет возрастать из‑за увеличения устойчивого инфляционного давления. В базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 5–7% в 2023 году, вернется к 4% в следующем году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем, — подчеркнула Марина Асаралиева.

Ранее редакция сообщала о том, что Россия заняла 52-е место в мировом рейтинге по уровню роста цен в 2022 году.