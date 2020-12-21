На реконструкцию водозабора в Маслянском районе выделено более 229 млн рублей

ГКУ Новосибирской области «Управление контрактной системы» объявило тендер на выполнение подрядных работ по реконструкции водозабора р.п. Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.
Подрядчик должен приступить к работам сразу после заключения контракта. Завершить работы необходимо не позднее 15 ноября 2021 года.
Место выполнения работ: Новосибирская область, Маслянинский район, село Мамоново.
Начальная цена контракта — 229,4 млн рублей. Источник финансирования: рабочий поселок Маслянино Маслянинского района Новосибирской области.
Заявки можно подать до 18 января 2021 года.
Фото: pixabay.com, автор- jarmoluk
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