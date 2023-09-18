На ремонт фонтана «Мишка» в Новосибирске потратят около 9 млн рублей

На ремонт фонтана «Мишка» в Первомайском сквере Новосибирска потратят 8,9 миллиона рублей. Сейчас ищут подрядчика. Информация об этом появилась на госзакупках.

Подрядчик должен демонтировать чашу фонтана, провести отделку технического помещения, установить новые железобетонные конструкции, отделать стены фонтана гранитом и в конце смонтировать скульптуру «Мишка».

Напомним, что в границы благоустройства сквера попадают тротуары по улицам Советской, Максима Горького, Красному проспекту и территория, прилегающая к Краеведческому музею.

Как отметила заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова, дизайн-проект реконструкции сквера был разработан в 2021 году, он прошёл общественные слушания. Существенных изменений в планировке сквера не предполагается – основные маршруты будут сохранены.

Ранее редакция сообщала о том, что мэр Новосибирска потребовал ускорить выход подрядчиков на реконструкцию Первомайского сквера.