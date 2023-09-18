Уральские авиалинии возместят ущерб новосибирским сельхозпроизводителям

На оперативном совещании в правительстве региона губернатор поинтересовался остались ли проблемы после посадки Аэробуса на поле.

— Сельхозпроизводитель, на поле которого сел самолет, считает ущерб. «Уральские авиалинии» заявили, что готовы возместить убытки. В настоящее время комиссия работает в самолете, чтобы принять решение о том, что с ним делать дальше. Самолет цел, — прокомментировал глава Убинского района Олег Конюк.

Напомним, самолет Аэробус A320, выполнявший рейс U6-1383 по маршруту Сочи — Омск, совершил экстренную посадку на пшеничном поле в Новосибирской области. Посадка прошла благополучно. На борту находился 167 человек, пострадавших нет.