Эксперты предложили ввести новые льготы для владельцев машин старше 30 лет

Национальный автомобильный союз обратился в правительство с просьбой ввести льготный режим эксплуатации автомобилей старше 30 лет, сообщил вице-президент союза Антон Шапарин. В частности, снизить для таких машин транспортный налог, а также предложить льготную страховку и упрощенное прохождение техосмотра.

— Мы предлагаем для таких машин сезонную эксплуатацию. Получил льготы — зимой не ездишь. Это позволит отделить массив убитых рыдванов, преимущественно отечественной сборки, владельцы которых не обращают внимания на климат и реагенты, от тех янг и олдтаймеров, которые берегут и хотят сохранить для потомков, — уточнил Шапарин.

Осуществить это предлагается через специальные номера, которые будут получать льготники. При этом, если есть желание кататься на своей ласточке и зимой, то платить нужно будет по полной. А хочешь льготу — ставь спецномера и передвигайся исключительно летом.

Ранее редакция сообщала, что с 1 марта 2024 года изменятся правила проведения техосмотра машин.