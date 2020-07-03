«Справедливая Россия» выдвинула кандидатов на выборы в горсовет и заксобрание

Новосибирское региональное отделение партии «Справедливая Россия» выдвинуло кандидатов в депутаты в Совет депутатов города Новосибирска и Законодательное собрание региона, сообщили в пресс-службе регионального отделения партии.

В горсовет от партии выдвинуты кандидаты по 48-ми из 50 одномандатных избирательных округов. В Законодательное собрание кандидаты выдвинуты по 35-ти одномандатным округам.

Общеобластную часть списка возглавил председатель новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов. Также в списке – депутат заксобрания региона Александр Аксененко и генеральный директор «Новосибирской продовольственной корпорации» Александр Тепляков. Кандидаты от партии выдвинуты по 24-м территориальным группам.

В пресс-службе рассказали, что 10 июля состоится конференция партии по выдвижению кандидатов на выборы в муниципальные районы области, а также в сельские и поселковые советы. 18 июля будут официально подведены промежуточные итоги проекта «Человек против системы».

— «Справедливую Россию» на выборах в Новосибирске представляют совершенно разные кандидаты. Есть известные успешные предприниматели, чьи фамилии известны далеко за пределами нашего региона, есть представители общественности и простые люди труда. Это не только члены партии, в большинстве это люди, которые разделяют идеи «Справедливой России» и участвуют в проекте «Человек против системы». Нам удалось выдвинуться мощной командой, и я уверен, что мы добьемся поставленных целей по количеству мандатов в горсовете и заксобрании региона, — рассказал председатель новосибирского регионального отделения партии «Справедливая Россия» Анатолий Кубанов.

Депутат Госдумы РФ Александр Терентьев подчеркнул, что почти год в Новосибирской области региональное отделение партии готовилось к этому мероприятию.

— Очень тщательный был подбор кандидатов. Мы внимательно наблюдали за тем, чтобы все люди, которые будут баллотироваться в законодательный и исполнительный органы власти, соответствовали программе «Справедливой России». И мы видим очень хороший результат, сильную команду, которая готова бороться за победу на выборах, — рассказал он.

Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения партии