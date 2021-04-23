На рынке автосервиса наблюдается новый виток ценовых войн

— На авторынке России началось снижение продаж. Сейчас в марте-июне мы еще будем прирастать грандиозными процентами, потому что сравниваем результаты с аналогичным периодом 2020 года, когда уже был объявлен локдаун. Но если посмотреть на 4 последних месяца, то, за исключением февраля, результаты продаж уже ниже, чем годом ранее, — констатировал на онлайн-конференции «Аналитика автомобильного рынка за 1 квартал 2021 года» международный эксперт в области маркетинговых исследований и анализа рынка, глава компании Gruzdev-Analyze Александр Груздев.

Эту динамику, по его словам, вскоре почувствует и отрасль, занимающаяся авторемонтом. Количество машин, которые будут выходить с гарантийным, а потом и постгарантийным обслуживанием, уменьшится.

С другой стороны, сейчас дилерские предприятия в основном нацелены на продажу новых авто. Этот канал является для них основным источником дохода, и многие отпускают контроль за сервисной составляющей бизнеса, отходящей на второй план.

— Для послепродажного обслуживания и независимых сетей это интересный аспект. Обиженные дилерами клиенты могут наплевать на гарантию и на новом автомобиле поехать в независимые сети, — поясняет Груздев.

Руководитель и сооснователь международной сети автосервисов FIT Service Данил Соловьев также отмечает, что продажи автомобилей падают, но продажи этого года — это выручка сервисов через 3 года. К этому времени от автодилеров уйдет часть клиентов, а через 6-7 лет — практически все.

— Сокращение продаж новых автомобилей, на мой взгляд, связано с дефицитом машин, резким ростом цен на них. В прошлом году мы покупали машины дешевле, чем они стоили за рубежом. А в этом нас догнал рост цен, а также повышение курса валюты, — рассуждает Соловьев. — Кроме того, дилеры требуют, чтобы покупатели приобретали большое количество дополнительных опций, которые также выросли в цене, если хотят купить машину здесь и сейчас, а не ждать непонятно сколько времени. На мой взгляд, такая ситуация приведет к тому, что клиенты будут отказываться от покупки новых авто, и больше начнут обращать внимание на обслуживание имеющихся. Это позитивно для рынка авторемонта.

Александр Груздев также прогнозирует рост среднего срока владения автомобилем. Еще несколько лет назад он составлял около 3 лет, сейчас — около 5, то есть средний срок обслуживания клиента в автосервисе также будет увеличиваться. Даниил Соловьев не исключает, что рынок автосервиса поддержат сохраняющиеся ограничения, связанные с коронавирусом.

— У людей накопилось желание отдыхать, а за границу выехать практически никуда нельзя, то есть остаются путешествия по России. Их многие предпочитают совершать на личном транспорте. Высока вероятность, что этим летом интерес к такому виду отдыха сохранится, — поясняет он.

При этом эксперты констатируют, что большое давление на рынок авторемонта оказывает падение дохода автовладельцев. Из-за роста инфляции они все чаще отказываются от полного сервиса машины, выбирая только срочные ремонты.

— По результатам нашего маркетингового исследования, 39% водителей заявили о том, что будут экономить на ремонте автомобилей. Больше всего это коснется операций с аксессуарами, тюнингом, а также с дисками и колесами. Многие заявили, что будут отказываться от кузовного ремонта, не мешающего эксплуатации автомобиля. 7% готовы поставить машину «на прикол» при поломке, — перечисляет Груздев.

В результате, прогнозирует он, серьезные проблемы будут испытывать СТО, занимающиеся тюнингом, кузовным ремонтом, шинным бизнесом, крупно-узловым и агрегатным ремонтом.

По наблюдению Даниила Соловьева, в сети FIT Service пока проблему падения доходов клиентов закрывает программа рассрочки. Но если год назад ею пользовались 4-5% автовладельцев, то сейчас уже более 10% выручки СТО формирует оплата через карты рассрочки.

— Сегодня для этой категории автовладельцев это единственный вариант поддерживать автомобиль в работоспособном состоянии, а не ездить на сломанном, — поясняет он.

Комментируя ситуацию на рынке автосервиса в целом, эксперты констатируют, что на нем наблюдается новый виток ценовых войн. Но если раньше между собой воевали официальные дилеры, сетевые сервисы и гаражные СТО — кто дешевле, то сейчас инициатором выступают клиенты, сравнивающие цены и из-за экономии выбирающие более дешевые предложения. Хуже всего в такой ситуации придется официальным дилерам, у которых самая высокая цена, а также тем, кто позиционируется на работе в высоком ценовом сегменте. Ключевыми бенефициарами этого тренда, скорее всего, будут гаражные СТО. Но при этом существенно усугубятся проблемы, связанные с качеством ремонта.

По данным 2ГИС, в рубрике «СТО» в Новосибирской области зарегистрировано более 1600 компаний и ИП, «ремонт авто» — более 1800.