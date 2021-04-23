Императорский подарок

Пресс-показ: 28 апреля в 16:00.

Красный проспект, 23 (второй этаж)

В основе выставки – частная коллекция, которая формировалась в течение 15 лет и охватывает период с 1830-х годов до начала XX века. На данный момент это одно из крупнейших в России частных собраний пасхальных яиц из фарфора. Также на выставке представлены несколько предметов из фондов Новосибирского краеведческого музея.

Уже с XVII века пасхальные яйца изготавливались из самых разных материалов, однако именно с изобретением в России своего фарфора и модой на этот материал в XVIII веке появился вид особых пасхальных подарков – фарфоровых яиц с росписью. Изготавливались они на Императорском фарфоровом заводе и поставлялись ко двору в определенном количестве каждый год. С середины XIX века и другие частные заводы и фабрики начинают изготавливать к Пасхе яйца из фарфора, стекла и других материалов. Наиболее распространенными сюжетами росписи пасхальных яиц из фарфора были цветочные мотивы и орнаменты. Самыми дорогими и редкими были пасхальные яйца с живописными миниатюрами: лики святых, пейзажи, копии полотен известных мастеров, виды городов и церквей. Стеклянные яйца часто не имели декора, но изготавливались в основном из цветного стекла.

В России сложился особый ритуал празднования Пасхи в императорской семье, в том числе традиция вручения монархом пасхальных яиц подданным. Четко было прописано, кто из членов императорской семьи и сколько яиц разного вида и ценности должен получать каждый год к Пасхе. Император лично контролировал процесс создания пасхальных яиц и активно принимал участие в разработке новых орнаментов, озвучивал свои предпочтения по декорированию особо ценных изделий – подарков близким и приближенным к императорской семье.

Стоимость билетов – 200 руб., для школьников, студентов, пенсионеров – 150 руб.

В стоимость входит посещение всех выставок второго этажа музея.

Выставка продлится до 30 мая 2021.

Справки по тел. 227 15 43.

Без возрастных ограничений.