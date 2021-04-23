Рекламодателям

Новосибирская компания «Домпомидор» разработала эффективные теплицы

  • 23/04/2021, 13:10
Автор: Мария Садыкова
Новосибирская компания «Домпомидор» разработала энергоэффективные теплицы
К 2023 году инноваторы намерены подготовить предложение для крупных тепличных комплексов.

Компания «Домпомидор» работает на тепличном рынке региона с 2018 года. Первоначально предприниматели производили обычные теплицы каркасного типа. В 2019 году разработали новую технологию для биовегетариев.

— Для решения проблемы медленного роста растений и короткого сезона в Сибири мы разработали теплоаккумулятор, который поддерживает температуру в теплице и позволяет выращивать овощи даже в самые лютые морозы, а также технологию теплоаккумуляции и автоматизации, — рассказал Infopro54 руководитель компании Сергей Сошнин. — Первый контур теплоаккумулятора выравнивает суточный режим в теплице, а второй обеспечивает ранний старт и пролонгацию сезона. С помощью дополнительного источника тепла теплица может работать круглый год.

Для прокачки проекта и расширения производства предприниматели заявились на бизнес-ускоритель «А:Старт».

— Производство наших теплиц сейчас находится в селе Морозово. Пока объемы небольшие: 7-8 теплиц в год, — говорит Сергей Сошнин. — Площадь теплиц — около 50 кв. м. Но в планах увеличить — их в среднем до 1000 «квадратов». По нашим оценкам, такая «эффективная теплица» сможет обеспечить фермера эко-овощами круглый год

Собеседник Infopro54 признал, что в мире широко используются технологии «эффективных теплиц». К примеру, они применяются в Канаде, Китае, США и Австрии. В России тоже есть фирмы, которые производят такие теплицы, но их проекты ориентированы на более мягкие климатические условия и не подходят для Сибири. Руководитель «Домпомидор» уверен, что компания сможет масштабировать свое производство и выйти с предложением не только на частного покупателя, но и на рынок B2B.

— Мы планируем в 2021 году запатентовать элементы «эффективной теплицы», а также выпустить теплоаккумулятор, который подойдет для дачной теплицы. К 2023 году намерены подготовить предложение для компаний, занимающихся строительством больших тепличных комплексов, — отметил Сергей Сошнин. — Ключевым преимуществом нашей технологии является экономия электроэнергии, а это основная статья расходов современных тепличных комплексов.

На сегодняшний день «Домпомидор» уже поставляет «эффективные теплицы» не только в Новосибирскую область, но и в Якутию. Выручка компании за 2020 год составила 8,5 млн рублей.

«А:Старт» — акселерационная площадка, благодаря которой с 2010 года создаются и развиваются стартапы в области IT, приборостроения, нано-, биотехнологий и медицины. За 10 лет проект помог инноваторам создать более 200 успешных стартапов.  В 2021 году заявки на участие в бизнес-ускоритель подали 179 команд молодых предпринимателей, а прошли  предварительный экспертный отбор и приняли участие в программе 93 человека, представившие 45 проектов: 14 — по направлению «Приборостроение», 11 — «Биотехнологии и медицина» и «Нанотехнологии и наноматериалы» и 20 — по направлению «Информационные технологии». Средний возраст участников проекта — 30 лет.

Фото предоставлено Сергеем Сошниным

1 189

Рубрики : Инновации Бизнес Технологии

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : инновации Академгородок А:Старт


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

На сибирском рынке проектного финансирования заключена крупнейшая сделка на строительство района в Красноярске

23/04/2021, 14:39

Аэропорты Кузбасса открывают прямые рейсы в Анапу, Сочи и Симферополь

21/04/2021, 12:15

10 лет отмечает офис Банка «Левобережный» в Красноярске

19/04/2021, 18:22

В Кузбассе из-за подтопления ограничили движение на участке федеральной трассы «Сибирь»

19/04/2021, 11:18

Актуальный разговор

Марина Аксенова: В нашем обществе гораздо проще получить на грудь клеймо, нежели поддержку

Все материалы

Где Вы планируете отдыхать этим летом?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...
Лента новостей

В детском реабилитационном центре в Новосибирске сменился подрядчик

23/04/2021, 14:51

51% новосибирцев живут от зарплаты до зарплаты

23/04/2021, 14:13

Авито Работа открывает представительство в Новосибирске

23/04/2021, 13:25

Императорский подарок

23/04/2021, 13:17
Новости компаний

«Будущее города» под защитой: «Ростелеком» рассказал о кибербезопасности на бизнес-форуме в Новосибирске

23/04/2021, 12:16

ПСБ стал лидером на рынке военной ипотеки

23/04/2021, 11:07

Депозиты без визита в отделения для новых клиентов Банка «Левобережный»

23/04/2021, 11:03

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга выгодных программ рефинансирования ипотеки

23/04/2021, 10:58

Компании малого и среднего бизнеса могут получить таможенную гарантию за 4 часа

22/04/2021, 15:21

Экономика

Увеличивается перечень видов деятельности, разрешенных в ТОСЭР «Линево»

Ограничительные мероприятия в Новосибирской области снова продлили

Сессия горсовета Новосибирска рассмотрит поправки на 2,8 млрд рублей

Почему бизнес уезжает из Новосибирска и приезжает в регион?

Еще неделю дышим пылью

Финансы

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Пайщики КПК «Зенит» потеряли десятки миллионов рублей из-за мигрирующих потребкооперативов

Банк России отозвал лицензию у уральского банка «Нейва»

В Новосибирске пройдет вебинар «Типичные ошибки заемщика»

Система быстрых платежей или эквайринг?

В России появился «Маркетплейс» с финансовыми продуктами

Политика

Справороссы выбрали нового председателя регионального отделения

В гостиницах депутатов поставят на одну планку с «простыми смертными»

Исполнительная власть снова огребла за грязь

Меньше науки и предпринимательства, больше хозяйства и контроля

Число «жертв» комиссии по этике может пополниться еще одним оппозиционером

Недвижимость

В детском реабилитационном центре в Новосибирске сменился подрядчик

В детском реабилитационном центре в Новосибирске сменился подрядчик

ГК «Расцветай» и Сбер построят в Новосибирске 300 тысяч квадратных метров жилья

Итоги первого квартала 2021 года на рынке новостроек Новосибирска

В Новосибирской области вырос спрос на покупку загородной недвижимости

Цены на вторичку в Новосибирске продолжают расти

Технологии

Новосибирских инноваторов приглашают на конкурс разработчиков устройств для умного дома

Магазины IKEA перейдут на солнечную энергию

«СКТБ «Катализатор» планирует вложить в развитие более 3 млрд рублей

В ННИИТО пытаются воссоздать центр терапии пациентов с ДЦП

На новосибирском тренажере космонавты провели более 4 тысяч тренировок

Телекоммуникации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

В 2020 году фокусом атак кибермошенников были медицинские организации

МегаФон создал платформу киберразведки

«Ростелеком» представил «Облако знаний» для учителей Новосибирской области

Сто тысяч сельчан Новосибирской области впервые получили доступ к сети 4G МегаФона

Ликбез по кибербезу: вложение в информационную безопасность стало выгодной инвестицией

Агропром

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

На прилавки цветочных магазинов поступит около полумиллиона новосибирских роз

«Сибирская Нива» за счет бережливого производства планирует увеличить надои на 10%

У новосибирских фермеров растет интерес к мясному скотоводству

Новосибирская область активно экспортирует шоколад и семена рапса

Новосибирские аграрии получат субсидии за модернизацию и создание новых объектов

Транспорт

На рынке автосервиса наблюдается новый виток ценовых войн

На рынке автосервиса наблюдается новый виток ценовых войн

С «мостового» концессионера спросят за пробки

«Сибуправтодор» рассчитывает завтра заключить госконтракт на Восточный обход

Чья спецтехника проломила асфальт на дороге под Новосибирском?

Toyota RAV4 удерживает первенство в сегменте SUV на вторичном рынке Новосибирска

Медицина

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Новосибирск готов лечить иногородних и иностранных пациентов

«Вектор» начал разработку вакцины от COVID-19 в виде капель для носа

Что поможет победить COVID?

Роспотребнадзор допускает передачу нового штамма птичьего гриппа от человека к человеку

Авто

В Новосибирской области продажи премиальных автомобилей в возрасте до 3 лет за год выросли на 34%

43% новосибирцев выступают за вывоз брошенных автомобилей на штрафстоянки

За месяц в России подорожали машины 25 марок

С 1 марта в России появится новый дорожный знак

В Новосибирской области в январе выдано 900 автокредитов

Туризм

Количество посетителей в ресторанах Новосибирска вырастет в разы

Количество посетителей в ресторанах Новосибирска вырастет в разы

Спрос на отдых в ОАЭ у россиян восстанавливается

Вернуть деньги за отмененные туры за рубеж невозможно

Частные медорганизации Новосибирска решили развивать медицинский туризм

Почему цены на российских курортах «взлетели до небес»?

Общество

Императорский подарок

Исполнительная власть снова огребла за грязь

Путин анонсировал новые выплаты для семей с детьми

Частному сектору — отдельное внимание

Русфонд объявил сбор средств на аппарат непрерывного мониторинга глюкозы

Стиль жизни

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

VIP-сlub анализирует вызовы и шансы посткарантинной реальности

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Апрель 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Наверх в Новости Новосибирска