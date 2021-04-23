Новосибирская компания «Домпомидор» разработала эффективные теплицы

Компания «Домпомидор» работает на тепличном рынке региона с 2018 года. Первоначально предприниматели производили обычные теплицы каркасного типа. В 2019 году разработали новую технологию для биовегетариев.

— Для решения проблемы медленного роста растений и короткого сезона в Сибири мы разработали теплоаккумулятор, который поддерживает температуру в теплице и позволяет выращивать овощи даже в самые лютые морозы, а также технологию теплоаккумуляции и автоматизации, — рассказал Infopro54 руководитель компании Сергей Сошнин. — Первый контур теплоаккумулятора выравнивает суточный режим в теплице, а второй обеспечивает ранний старт и пролонгацию сезона. С помощью дополнительного источника тепла теплица может работать круглый год.

Для прокачки проекта и расширения производства предприниматели заявились на бизнес-ускоритель «А:Старт».

— Производство наших теплиц сейчас находится в селе Морозово. Пока объемы небольшие: 7-8 теплиц в год, — говорит Сергей Сошнин. — Площадь теплиц — около 50 кв. м. Но в планах увеличить — их в среднем до 1000 «квадратов». По нашим оценкам, такая «эффективная теплица» сможет обеспечить фермера эко-овощами круглый год

Собеседник Infopro54 признал, что в мире широко используются технологии «эффективных теплиц». К примеру, они применяются в Канаде, Китае, США и Австрии. В России тоже есть фирмы, которые производят такие теплицы, но их проекты ориентированы на более мягкие климатические условия и не подходят для Сибири. Руководитель «Домпомидор» уверен, что компания сможет масштабировать свое производство и выйти с предложением не только на частного покупателя, но и на рынок B2B.

— Мы планируем в 2021 году запатентовать элементы «эффективной теплицы», а также выпустить теплоаккумулятор, который подойдет для дачной теплицы. К 2023 году намерены подготовить предложение для компаний, занимающихся строительством больших тепличных комплексов, — отметил Сергей Сошнин. — Ключевым преимуществом нашей технологии является экономия электроэнергии, а это основная статья расходов современных тепличных комплексов.

На сегодняшний день «Домпомидор» уже поставляет «эффективные теплицы» не только в Новосибирскую область, но и в Якутию. Выручка компании за 2020 год составила 8,5 млн рублей.

«А:Старт» — акселерационная площадка, благодаря которой с 2010 года создаются и развиваются стартапы в области IT, приборостроения, нано-, биотехнологий и медицины. За 10 лет проект помог инноваторам создать более 200 успешных стартапов. В 2021 году заявки на участие в бизнес-ускоритель подали 179 команд молодых предпринимателей, а прошли предварительный экспертный отбор и приняли участие в программе 93 человека, представившие 45 проектов: 14 — по направлению «Приборостроение», 11 — «Биотехнологии и медицина» и «Нанотехнологии и наноматериалы» и 20 — по направлению «Информационные технологии». Средний возраст участников проекта — 30 лет.