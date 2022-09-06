Нужно ли будет получать согласие соседей, если вы решили завести собаку или кота?

В июле вступил в силу федеральный закон об ответственном обращении с животными, который наделил региональные органы власти полномочиями в части установления порядка предотвращения причинения животными без владельцев вреда жизни или здоровью граждан, а также установления дополнительных требований к содержанию и выгулу домашних животных. Об этом на заседании комиссии по экологии регионального парламента Новосибирской области сообщил председатель комитета по АПК Денис Субботин. Он напомнил, что эти вопросы уже давно обсуждаются на уровне области и города, в том числе в связи со случаями нападения безнадзорных животных на людей. Сейчас, по его словам, идет разработка соответствующего регионального закона. Планируется, что полномочия по установлению дополнительных требований по содержанию животных будут переданы правительству области, а ответственным за их исполнение будет управление ветеринарии.

Он уточнил, что пока речь будет идти о собаках, так как именно по этим домашним и безнадзорным животным возникает больше всего вопросов и для Новосибирской области эта тема больная.

— Нужно решить много вопросов. Например, если мы ставим норму по содержанию собак в квартире или доме, то как тогда быть заводчикам? Нужно ли обязывать собачников брать разрешение у соседей перед тем, как завести животное? — перечисляет Субботин. — Эти вопросы очень болезненные, и мы понимаем, что можем получить негативную реакцию со стороны общества. Именно поэтому предлагаем максимально острые темы урегулировать сразу.

— Когда сердобольная бабушка содержит и подкармливает 10-20 кошек, то это создает большие проблемы соседям. Таких случаев и жалоб очень много, — добавил он.

Зампредседателя комиссии по экологии Сергей Конько рекомендовал в правилах все-таки проработать один вопрос, связанный с кошатниками, — норму содержания животных в одной квартире/доме.

Председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова отметила, что для города одним из самых болезненных вопросов является определение мест выгула собак.

— Животные не стоят на месте и не ждут, когда их поймают, они могут переместится туда, куда нельзя заходить. Особенно безнадзорные, — также рассуждает Мария Сидорова. — Кроме того, как определить, агрессивное животное или нет? В центре оно может не показывать агрессию, а на улице реагировать на велик, на машину. Мы его должны пожизненно содержать в приюте или все-таки можно выпускать? И, наконец, у нас нет точных данных по количеству животных в городе, так как они постоянно перемещаются.

Сергей Конько не исключил, что разработка дополнительных требований по содержанию животных может привести к тому, что места для выгула придется включать в нормы застройки, то есть корректировки придется вносить еще в ряд документов.

Денис Субботин пояснил, что дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных депутаты планируют проработать за осень, на декабрь вынести закон для рассмотрения во втором чтении, чтобы он вступил в силу в начале 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске планируют построить современный приют для бездомных животных.