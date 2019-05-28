 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

На рынке страхования жизни сменился драйвер роста

Бум инвестиционного страхования жизни сменился ростом спроса на накопительное страхование жизни.
  • 28/05/2019, 11:55
На рынке страхования жизни сменился драйвер роста

Как сообщил председатель Комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин, рынок страхования жизни в России в 2018г. показал один из самых высоких темпов роста в мире – 36%, сообщили в пресс-службе информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза». За последние 10 лет средний темп роста рынка страхования жизни составил 38%. Основным драйвером роста рынка было Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): доля ИСЖ выросла с 10% до 65%. Однако в первом квартале 2019г. рост страхового рынка замедлился и даже ушел в минус по сравнению с 1 кварталом прошлого года (-5,5%). В то же время, накопительное страхование жизни (НСЖ) в первом квартале 2019г. показал рост в 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты связывают эти изменения с несколькими факторами: ужесточение контроля рынка как со стороны регулятора, так и со стороны самого страхового сообщества (в январе этого года начал работать стандарт по страхованию жизни, разработанный ВСС); низкие показатели доходности по завершающимся договорам ИСЖ, которые создают негативный фон не столько для клиентов, сколько для продавцов страховых продуктов.

Директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния отметил, что внедрение стандарта страхования жизни способствует более осознанному выбору страховых продуктов со стороны потребителя, а это, в свою очередь, может привести к падению продаж. По его мнению, рынок ИСЖ вряд ли продолжит бурный рост: регулятор видит перспективы в другом страховом продукте – накопительное страхование жизни (НСЖ).

Филипп Габуния также выразил оптимизм в отношении роста доходности страховых инвестиционных программ.

— Индустрия сильно подготовлена, обладает высокими компетенциями в области управления активами и точно может давать высокую клиентскую стоимость по продуктам инвестиционной составляющей. Те цифры, которые мы получили по ИСЖ связаны не с плохим управлением, а множеством факторов, которые вызваны как экономикой продукта, его продажами, — рассказал он.

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что снижение темпов роста рынка ИСЖ было неизбежно, учитывая его «сумасшедший» рост в последнее время. Парламентарий призвал страховое сообщество активнее выступать с инициативами по законодательной поддержке рынка. По словам депутата, законодатели сейчас ведут с Минфином дискуссию по проблемам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), в рамках которой можно обсуждать налоговые стимулы для страхования жизни.

Анатолий Аксаков также пообещал решить вопрос с упрощенной идентификацией клиентов:

— Законопроект есть, он личной мной поддержан. В ближайшее время мы (конец мая – июнь) проведем дискуссию и поставим точку в этом вопросе.

Генеральный директор ООО «ППФ Страхование жизни», президент Ассоциации Страховщиков Жизни (АСЖ) Сергей Перелыгин отметил, что государство должно обратить внимание на социальную роль страхования, которая важнее инвестиционной. По его словам, НСЖ — тот инструмент, который позволяет человеку накопить денег и чувствовать себя защищенным в случае возникновений непредвиденных ситуаций.

Фото: pixabay.com, автор- geralt

Популярное с сайта

В Новосибирской области прошел Единый День предварительного голосования

В Новосибирской области прошел Единый День предварительного голосования

27/05/2019, 19:07
На территории города Новосибирска предварительное голосование прошло по одномандатному избирательному округу №12.
Регоператор по обращению с ТКО открыл еще один фронт-офис для работы с юрлицами

Регоператор по обращению с ТКО открыл еще один фронт-офис для работы с юрлицами

27/05/2019, 16:52
В минЖКХ уверены, что для активизации включенности в новую систему обращения с ТКО юрлиц необходимо подходить комплексно.
Недирективный стиль управления

Недирективный стиль управления

27/05/2019, 16:45
Приглашаем вас на практикум-интенсив «Фасилитация для руководителей и собственников бизнеса: инструменты работы с командой».

Актуальный разговор

Nazarov&Partners планирует выйти на рынок США

Все материалы
Новости

«Экология-Новосибирск» пошла в прокуратуру

28/05/2019, 14:24

Экс-министр строительства и ЖКХ вошел в общественный совет при минЖКХ

28/05/2019, 14:00

Константин Корсунь возглавил совет директоров АО «Завод «Экран»

28/05/2019, 13:23

EnergyNet НТИ будет искать инвесторов и заказчиков для новосибирских разработчиков умной энергетики

28/05/2019, 13:20

«РАТЭК» остается самым крупным должником по заработной плате в регионе

28/05/2019, 10:55

В Новосибирской области прошел Единый День предварительного голосования

27/05/2019, 19:07

Регоператор по обращению с ТКО открыл еще один фронт-офис для работы с юрлицами

27/05/2019, 16:52

Недирективный стиль управления

27/05/2019, 16:45

В Новосибирске назвали самые социально ответственные предприятия

27/05/2019, 16:04

Минкультуры РФ поддержит ремонт Новосибирского городского драматического театра

27/05/2019, 14:44

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области
Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Май 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска