На рынке страхования жизни сменился драйвер роста

Как сообщил председатель Комитета Всероссийского союза страховщиков (ВСС) по страхованию от несчастных случаев и развитию страхования жизни Максим Чернин, рынок страхования жизни в России в 2018г. показал один из самых высоких темпов роста в мире – 36%, сообщили в пресс-службе информационного проекта «Страхование: Общественная экспертиза». За последние 10 лет средний темп роста рынка страхования жизни составил 38%. Основным драйвером роста рынка было Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ): доля ИСЖ выросла с 10% до 65%. Однако в первом квартале 2019г. рост страхового рынка замедлился и даже ушел в минус по сравнению с 1 кварталом прошлого года (-5,5%). В то же время, накопительное страхование жизни (НСЖ) в первом квартале 2019г. показал рост в 49,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Эксперты связывают эти изменения с несколькими факторами: ужесточение контроля рынка как со стороны регулятора, так и со стороны самого страхового сообщества (в январе этого года начал работать стандарт по страхованию жизни, разработанный ВСС); низкие показатели доходности по завершающимся договорам ИСЖ, которые создают негативный фон не столько для клиентов, сколько для продавцов страховых продуктов.

Директор департамента страхового рынка Банка России Филипп Габуния отметил, что внедрение стандарта страхования жизни способствует более осознанному выбору страховых продуктов со стороны потребителя, а это, в свою очередь, может привести к падению продаж. По его мнению, рынок ИСЖ вряд ли продолжит бурный рост: регулятор видит перспективы в другом страховом продукте – накопительное страхование жизни (НСЖ).

Филипп Габуния также выразил оптимизм в отношении роста доходности страховых инвестиционных программ.

— Индустрия сильно подготовлена, обладает высокими компетенциями в области управления активами и точно может давать высокую клиентскую стоимость по продуктам инвестиционной составляющей. Те цифры, которые мы получили по ИСЖ связаны не с плохим управлением, а множеством факторов, которые вызваны как экономикой продукта, его продажами, — рассказал он.

Председатель комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков уверен, что снижение темпов роста рынка ИСЖ было неизбежно, учитывая его «сумасшедший» рост в последнее время. Парламентарий призвал страховое сообщество активнее выступать с инициативами по законодательной поддержке рынка. По словам депутата, законодатели сейчас ведут с Минфином дискуссию по проблемам индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), в рамках которой можно обсуждать налоговые стимулы для страхования жизни.

Анатолий Аксаков также пообещал решить вопрос с упрощенной идентификацией клиентов:

— Законопроект есть, он личной мной поддержан. В ближайшее время мы (конец мая – июнь) проведем дискуссию и поставим точку в этом вопросе.

Генеральный директор ООО «ППФ Страхование жизни», президент Ассоциации Страховщиков Жизни (АСЖ) Сергей Перелыгин отметил, что государство должно обратить внимание на социальную роль страхования, которая важнее инвестиционной. По его словам, НСЖ — тот инструмент, который позволяет человеку накопить денег и чувствовать себя защищенным в случае возникновений непредвиденных ситуаций.

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