Меры поддержки рынка жилья могут распространить на вторичный рынок недвижимости, заявил в интервью РБК вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Он допустил, что на рынке вторичного жилья может быть введена льготная ипотека, если правительство зафиксирует нехватку мер поддержки в результате мониторинга. При этом вице-премьер отметил, что в России связаны первичный и вторичный рынки недвижимости, так как граждане часто покупают квартиры в новостройках, продавая другие.

По данным Хуснулина, в 2021 году первоначальный взнос на покупку квартир в новостройках в среднем составлял 27%. По его мнению, этот показатель свидетельствует, что россияне стремились улучшать свои жилищные условия — например, продавали однокомнатную квартиру для покупки двухкомнатной.

Сейчас льготные ипотечные программы действуют только на покупку квартир в новостройках. На этой неделе президент Владимир Путин предложил снизить ставку по программе льготной ипотеки с 12 до 9% и продлить ее до конца 2022 года. Эта программа была запущена весной 2020 года, ставка по ней и лимиты выдачи кредитов несколько раз менялись. Кроме того, в России действует программа семейной ипотеки под 6%, которую могут взять семьи с ребенком. В то же время минимальные ставки по ипотеке на вторичном рынке в крупнейших банках на 1 апреля, по данным Frank RG, составляли от 13,8 до 27,6%.