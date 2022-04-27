Сибирские компании за месяц реструктурировали кредиты на 17 млрд рублей

В марте 2022 года в России заработал обновленный закон о кредитных каникулах для людей, а также малого и среднего бизнеса. Подобный закон уже действовал в первый год пандемии, но сейчас список видов деятельности бизнеса, который может претендовать на отсрочку по закону, существенно расширен. Это стало одной из причин роста доли одобрений кредитных каникул по сравнению с первым месяцем действия механизма в 2020 году. По информации от банков, в марте 2022 года — за первый месяц действия обновленного закона о каникулах — сибирским МСП одобрено больше 3,2 тыс. реструктуризаций. Большая часть — 2,6 тыс. — как раз по механизму обязательных по закону каникул, уточняет пресс-служба Сибирского ГУ ЦБ.

— Значительное расширение видов деятельности, которые могут претендовать на каникулы, способствовало увеличению доли одобрений по этому механизму. В апреле 2020 года — первом месяце действия коронавирусных кредитных каникул — из каждых десяти реструктуризаций шесть проводились по закону, а четыре — по собственным программам банков. В этом году за первый месяц из каждых 10 одобрений восемь пришлось именно на каникулы, — рассказала первый заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Марина Асаралиева.

Объем уже реструктурированной задолженности сибирских МСП к началу апреля составил почти 17 млрд рублей, в том числе 11,6 млрд рублей — в рамках кредитных каникул. Введенная законом мера будет действовать до 30 сентября 2022 года, а рекомендация Банка России кредиторам — до 31 декабря 2022 года, при необходимости ее могут продлить.

Среди всех сибирских регионов максимальный объем задолженности МСП в марте реструктурирован в рамках кредитных каникул и собственных программ банков в Красноярском крае (3,4 млрд рублей), Омской (3 млрд рублей), Новосибирской (2,8 млрд рублей), Томской (2,6 млрд рублей) областях, Алтайском крае (2,4 млрд рублей).

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