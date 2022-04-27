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Только за сутки в регионе зарегистрированы 17 киберпреступлений

  • 27/04/2022, 09:00
Автор:
новости Новосибирска
Количество мошенничеств, связанных с IT-технологиями, начало расти. Потери граждан составляют миллионы рублей в день.

Берут пачками

Ежедневно жертвы киберпреступности теряют миллионы рублей, переводя деньги злоумышленникам. При снижении в статистике количества таких преступлений суммы, которыми завладевают мошенники, растут. Такие тенденции были озвучены в ходе пресс-конференции в ТАСС, посвященной основным тенденциям в сфере преступлений, совершенных с использованием IT-технологий.

По итогам 2020 года сумма ущерба по делам этой категории составила почти 800 млн рублей, по итогам 2021 года почти 1,5 млрд рублей, приводит данные начальник управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры региона Виталий Чернов. В первом квартале 2021 года потери составили 270 млн рублей (в 2020-м 200 млн). Ежедневное число регистрируемых преступлений в сфере IT-технологий, к сожалению, стало увеличиваться. Только за последние сутки на территории области зарегистрированы 17 таких преступлений. Общий ущерб от них составил 3,7 млн рублей. Один потерпевший, поддавшись на уловки звонившего, перевел 2,3 млн рублей на так называемые «безопасные счета».

В настоящее время, как рассказывает представитель прокуратуры, завершается уголовное дело в отношении группы из более чем 200 фигурантов, разбогатевших на 11 млн рублей.

Потерпевших по делу 276, ущерб 11 млн, обвиняемых 14 человек, сообщает Чернов. Большинство содержатся под стражей. Также в производстве находится еще одно уголовное дело, по которому в настоящее время соединили уже 10 эпизодов преступной деятельности, и в перспективе, по имеющимся данным, возможно, предстоит соединять информацию о других преступлениях. Ориентировочное количество потерпевших 120 человек. Расследование только в начальной стадии.

Стабильный «развод»

В основном технологии «развода» граждан на деньги, остаются такими же, как и несколько лет назад телефонные звонки от якобы работников финансовых организаций или органов власти с попыткой убедить собеседника сообщить ту или иную информацию о банковских счетах. При этом номер входящего может быть подменен на реальный номер той или иной организации.

Часто используется IP-телефония, когда сервисы располагаются за пределами РФ, и отследить, откуда звонок, тем более с подменного номера, тяжело, говорит замначальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Новосибирской области Олег Курачев. Но никогда сотрудник банка, правоохранительных органов не спросит о тех данных, которыми обладает только гражданин, на которого открыт счет и которому принадлежит банковская карта. Это касается пин-кода, личных данных гражданина, смс-подтверждения каких-то кодов. А защититься от подмены номера фактически невозможно. Были случаи, когда гражданам звонили из «Министерства внутренних дел», «прокуратуры», «Центробанка».

Будучи не в силах защититься от подмены номера, компании пытаются максимально свести количество таких звонков на нет.

Сейчас очень много компаний, которые очень плотно работают с операторами связи и осуществляют проверку вызова из организации в момент звонка, рассказывает заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер. Если звонок из организации не происходит, то оператор считает, что это звонок с подменным номером, и его останавливает.

Второе, что осталось неизменным это использование преступниками так называемой социальной инженерии, а именно способности втереться к потенциальному потерпевшему в доверие.

Однако при этом изменился способ совершения преступления. Даже получив интересующую информацию, злоумышленники завладевают деньгами не самостоятельно, а уговаривают потерпевшего совершить те или иные действия со своим счетом, например взять кредиты, денежные средства — и впоследствии перевести их на так называемые «безопасные счета».

Одна из распространенных схем перевод на «безопасный счет в Центральном банке России», говорит Вернер. Мошенники используют разные предлоги, начиная от блокировки карт международных платежных систем до отключения от SWIFT. Еще одна основная легенда: мошенник сообщает, что за вас оформляют заявление на закрытие счета либо на смену номера телефона в мобильном приложении, и они якобы пытаются вас защитить. Напомню: никаких специальных безопасных счетов не существует, а, что еще важно, Банк России не обслуживает счета физлиц.

Смена предпочтений

Вторая инновация в киберпреступности — смещение интересов злоумышленников с расчетных счетов на сбережения и кредитные операции.

Интерес мошенников в последнее время от расчетных, зарплатных текущих счетов смещается в сторону сбережений и кредитных операций, сообщает представитель Банка России. В случае удачи сумма хищения существенно больше, чем можно получить, похитив средства с расчетной карты либо используя деньги при переводе в интернет-банке.

Наконец, еще ряд новшеств касается «портретов» как преступников, так и их жертв. В частности, вопреки расхожему мнению, звонки из мест лишения свободы уже неактуальны.

На заре преступлений данной категории звонки поступали из мест исправления, говорит Олег Курачев. Это были достаточно простые преступления по исполнению, всем известные: папа, мама, я попал в беду, подъедет дяденька, отдайте ему деньги. Политика ГУФСИН в этом плане ужесточилась. Как правило, даже попытки таких преступлений выявляются еще на стадии приготовления. Поэтому преступления, совершаемые с территорий исправительных учреждений, как класс уже фактически не существуют.

Сейчас усредненный портрет злоумышленника выглядит следующим образом: молодой человек в возрасте до 40-45 лет, подкованный в IT-технологиях, с техническим образованием, аналитическим складом ума, со знанием кода продукта, возможен бэкграунд в части создания приложений для мошенничества.

Что касается жертв, то традиционных пенсионеров потеснило работоспособное население плюсминус 40 лет.

Именно у этой части населения, которая работает и находится в таком возрасте, как раз денежные средства и есть, поясняет Виталий Чернов. Невозможно похитить то, чего нет. Когда звонят молодым или людям, которые живут на пенсию, то возможность похитить у них денежные средства минимальна.

По информации ГУ МВД по Новосибирской области, наибольший рост преступлений в сфере IT-технологий пришелся на конец 2020–начало 2021 года. В 2020-м были совершены 12 тысяч преступлений, что в 2 раза меньше, чем в 2019 году. В 2021 год произошли 9,5 тысячи преступлений. За первый квартал 2022 года зарегистрированы более 2 тысяч преступлений. С 2019 года пресечена деятельность 12 преступных групп, ликвидирована деятельность 85 «колл-центров». Ущерб от их деятельности составил более 100 млн рублей. Потерпевших — около тысячи человек. Более 258 участников преступных групп привлечены к ответственности. По данным Сибирского ГУ Банка России, доля операций, совершееных без согласия клиентов, и их выражение в денежном эквиваленте в 2021 году увеличились на 33,8% по сравнению с 2020 годом.

Ранее редакция сообщала о том, что в регионе еще 7 компаний внесены в список финансовых нелегалов,  а также о том, что мошенники обманули новосибирский банк на 190 млн рублей. 

Фото pixabay — QuinceCreative

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Рубрики : Финансы Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : финансы мошенничество киберпреступления


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