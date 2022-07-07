На рынок факторинга приходят новые клиенты

Влияние санкций

Как отметили участники заочного круглого стола «Факторинг — эффективный финансовый инструмент для бизнеса», проведенного Infopro54, несмотря на санкционное давление и нестабильность в экономике спрос на факторинг среди компаний, которые являются постоянными пользователями этого финансового инструмента, сохраняется. По наблюдению управляющего директора по региону Западная Сибирь (Новосибирск) «ВТБ Факторинг» Дмитрия Шишкина, в течение последних 5 месяцев спрос вынужденно отставал от реальной потребности в финансировании из-за повышения ключевой ставки ЦБ, но сейчас идет обратный процесс.

— Сегодня ставки вернулись на уровень начала февраля, есть ожидания по их дальнейшему снижению, а значит, мы можем увидеть восстановление платежеспособного спроса. Вместе с тем, нужно помнить, что, как и в кредитовании, уровень принимаемого риска влияет на размер ставки по факторингу прежде всего. Сегодня ставки по факторингу и кредиту сопоставимы, — пояснил собеседник редакции.

Александр Пестов, генеральный директор ООО «Открытие Факторинг», добавляет, что в первом квартале 2022 года спрос на факторинг перераспределился по причине резкого снижения активности со стороны компаний с иностранным капиталом. Объем же финансирования поставок в адрес компаний, продолжающих свою деятельность на территории России, дал положительную динамику. — За последнее время произошли существенные изменения на рынке факторинга в целом: активно развивались отрасли, ранее менее очевидные для факторинга. Сейчас же, в связи с возникшими ограничениями в части доступности традиционных форм финансирования, мы фиксируем рост спроса в отраслях, в которых ранее факторинг использовался, но не покрывал всей потребности в обеспечении непрерывности цепочки поставок, — комментирует Александр Пестов. — Появляются новые имена среди клиентов, что говорит об эффективности и удобстве факторинга как инструмента, когда нужно получить деньги сразу, день в день. Присутствует тренд снижения стоимости заемного финансирования на фоне понижения ключевой ставки, что, в свою очередь, свидетельствует об уменьшении рисков финансовой стабильности. Немаловажным фактором интереса к инструменту, по его словам, является то, что конкуренция на рынке факторинга достаточно высока, и у клиента всегда есть возможность получить альтернативное рыночное предложение, таким образом стоимость факторинга снижается, отражая текущее состояние рынка.

Светлана Подрядова, руководитель «Абсолют Банка» в Новосибирске, также уверена, что у сибирского бизнеса сегодня есть реальная потребность в факторинге. По ее словам, в АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в Сибири спрос на факторинг, по сравнению с прошлым годом, увеличился более чем в 2 раза, а рынок прирос почти на 30%.

— Мы прогнозируем, что этот тренд продолжится, потому что Новосибирская область — регион с развитым и продолжающим активно расти бизнесом. Здесь много производителей и поставщиков, работающих на условиях отсрочки платежа. Бизнес сейчас все больше двигается в эту сторону. Поэтому клиенты видят в факторинге хорошую альтернативу традиционным инструментам финансирования, возможность оборачивать денежные средства максимально быстро, — сообщает Светлана Подрядова. — Кстати, пандемия в том числе подстегнула это движение. И в условиях сжатия кредитования в текущем году факторинг снова вошел в число наиболее востребованных продуктов, когда без залоговых поручительств компании могут быстро получать финансирование от банка для ведения текущей деятельности.

Адаптация под рынок

Главным преимуществом факторинга, по сравнению с другими финансовыми продуктами, Дмитрий Шишкин называет его динамичность. Он очень быстро развивается, подстраиваясь под актуальные потребности бизнеса. Появляются производные от факторинга инструменты, такие как агентский факторинг, комплексные программы финансирования поставщиков (SCF), инвойс-дисканутинг, asset-based lending. Активно продвигаются возможности онлайн-факторинга на мультифакторных платформах, которые значительно повышают доступность финансирования, особенно для субъектов малого и среднего бизнеса.

— Все эти продукты представлены в нашей линейке и ими активно пользуются не только торговые сети, но и промышленные предприятия, — комментирует собеседник редакции. — Факторинговое финансирование — «револьверное», и в этом оно похоже на кредитную линию. Фактор выделяет компании лимит, который она может выбирать полностью или частично. После погашения задолженности лимит восстанавливается. Но в факторинге, в отличие от кредита, отсутствуют понятия залога и обеспечения, поскольку эти функции выполняет денежное требование. В этом состоит преимущество и операционное удобство нашего продукта.

В «Абсолют Банке» основная масса факторингового портфеля — оптово-розничная торговля, промышленные предприятия, транспорт и логистика, сетевой ритейл. С учетом пандемии большой рост показали компании, занимающиеся производством продуктов питания, дистанционной торговлей, и фармацевтические компании. Значительное место занимают и государственные закупки. Эта отрасль является островком стабильности в новых условиях.

— Нефтегазовая, строительная отрасли, промышленный сектор за последний год тоже стали чаще использовать факторинг, — говорит Светлана Подрядова.

Она также отмечает, что доступ к факторингу все чаще получает не только крупный бизнес, но и МСБ. Эксперт уверена, что именно этот сегмент может стать драйвером существенного роста рынка.

Александр Пестов соглашается, что в условиях усиления экономической турбулентности факторинг является одним из финансовых инструментов, выходящих на первый план.

— У нас есть ряд примеров из разных отраслей экономики, в которых мы наблюдаем рост объемов факторингового финансирования, что также говорит и о росте выручки наших клиентов, — поясняет он. — Мы проявляем гибкость к потребностям клиента. В последнее время нередкими были случаи, когда требовалось оперативно изменить условия взаимодействия или пересмотреть лимит финансирования. Важным показателем считаем сохранение динамики роста нашей клиентской базы как за счет привлечения новых компаний, так и за счет расширения взаимодействия с действующими клиентами.

Тактика применения

По наблюдению Дмитрия Шишкина, сегодня подавляющее большинство сделок с этим финансовым инструментом — около 80% — представлены безрегрессным факторингом.

— Его можно сравнить с цессией, когда поставщик продает денежное требование к дебитору. Разница состоит в том, что в цессии долг продается с дисконтом, а в факторинге дисконта нет, зато есть факторинговая комиссия. Преимущество факторинга в данном случае — в возможности разделить сумму комиссии между поставщиком и дебитором или переложить обязанность по ее уплате на любую из сторон по договоренности, — комментирует Шишкин.

Светлана Подрядова считает, что малому и среднему бизнесу факторинг нужен в первую очередь как инструмент финансирования для пополнения оборотного капитала и закрытия кассовых разрывов.

— Будем откровенны: не всегда у поставщика, клиента МСБ есть возможность взять кредит. Но при этом у него может быть вполне ликвидная дебиторская задолженность, которую он может обернуть в денежные средства, — рассуждает эксперт. — Факторинг не требует ни обеспечения, ни залога, поэтому зачастую становится единственно возможным инструментом привлечения заемных средств.

Эксперт «Абсолют Банка» также привела пример типового запроса от клиента: компания заключила договор с крупным заказчиком. Например, по поставке металлоконструкций. Четко определены сроки и объемы поставок. При этом у производителя металлоконструкций отсутствуют (или есть, но в недостаточном объеме) оборотные средства для выполнения данного заказа: нужны ресурсы для закупки расходных материалов, для покрытия транспортных и логистических издержек, выплаты заработной платы, уплаты налогов и прочее. Но заказчик не готов оплатить сразу весь заказ или даже внести аванс. В такой ситуации предприятие-производитель может лишиться крупного заказчика. Выход в подобной ситуации — использование факторинга.

— Отмечу, что существуют разные виды факторинга, поэтому особенно важна гибкость банка в выборе и реализации наиболее эффективного решения, — комментирует Светлана Подрядова. — Наши клиенты среди корпоративных клиентов и МСБ на личном опыте убеждаются, что факторинг дает им колоссальные возможности для роста и развития бизнеса, помогает выигрывать в условиях жесткой конкуренции и строить репутацию надежного партнера.

Александр Пестов подчеркивает, что важную роль для повышения интереса бизнеса к факторингу в текущем контексте сыграла программа льготного факторинга для МСП, которая была запущена правительством Москвы в апреле 2022 года. Финансирование по программе льготного факторинга доступно для субъектов МСП, зарегистрированных в Москве, при этом они могут отгружать товар и оказывать услуги в адрес региональных компаний.

— Мы в числе первых начали принимать заявки на льготный факторинг и сегодня уже с уверенностью можем говорить о позитивном эффекте. Полагаем, что этот опыт возможно масштабировать на региональном уровне. Подобные меры поддержки оказывают положительный эффект на развитие бизнеса производителей и дистрибьютеров, реализующих продукцию на условиях отсрочки платежа, в перспективе отражается на снижении торговой наценки и темпов инфляции в регионе, — пояснил собеседник редакции.

Точки роста

Участники рынка, опрошенные редакцией, признают, что финансовые институты вкладываются в факторинг, развивая этот инструмент, в том числе с учетом запросов клиентов и современных технологий.

К примеру, в «Абсолют Банке» в 2021 году был запущен цифровой факторинг, где все можно сделать онлайн, без посещения офиса. Клиент через личный кабинет в электронном виде направляет заявку и другие необходимые документы. Уведомление дебитора и верификация поставок проходят в автоматическом режиме. Это позволяет снизить риски неплатежа и мошенничества, а также исключить человеческий фактор. От заявки до получения финансирования проходят считанные дни, это в разы быстрее, чем в среднем по рынку. Светлана Подрядова поясняет, что клиенты ценят скорость, помноженную на гибкий индивидуальный подход, предсказуемый результат — и готовы за это платить.

— Год назад «Абсолют Банк» стал лауреатом премии инноваций Digital Leaders Awards в номинации «Новая цифровая идея года» за запуск цифрового факторинга на сервисной платформе банка. Конечно, еще не все процессы полностью автоматизированы. Мы в этом направлении — одни из первопроходцев. Но в основном преимуществе цифрового факторинга — скорости получения финансирования — наши клиенты уже убеждаются на личном опыте, — рассказывает Светлана Подрядова. — Кстати, «Абсолют» — один из немногих на рынке запустил прием заявок от индивидуальных предпринимателей, желающих работать с факторингом. Мы даем возможность получить финансирование под уступку денежных требований в цифровом формате не только юридическим лицам, но и ИП. Схема цифрового факторинга и процессы взаимодействия для ИП полностью идентичны

Она также назвала несколько ключевых преимуществ цифрового факторинга:

— Онлайн-факторинг позволяет работать с поставщиком и дебиторами, находящимися в разных точках страны: расстояние и особенно часовые пояса перестали иметь значение. Для Сибири, где разница с Москвой составляет 4 часа, это особенно важно. Цифровой факторинг удобен возможностью заключения договоров в форме электронных документов. Согласитесь, на традиционные офлайн-встречи в современных условиях банально стало не хватать времени.

— Прозрачность. Это касается не только договоров, но и всей финансовой отчетности клиентов, даже их бизнес-репутации. Как известно, чем выше прозрачность бизнеса, тем ниже риски для банков и тем меньше процентные ставки.

— Простота и доступность цифрового факторинга. Сейчас для работы в онлайн-формате нашим клиентам достаточно наличия компьютера и электронной цифровой подписи (ЭЦП).

— Те наши клиенты, который уже воспользовались цифровым факторингом и увидели на деле его преимущества, не собираются возвращаться обратно, к «бумаге», — комментирует Светлана Подрядова. — Ключевая задача для «Абсолюта» — переход на стопроцентный цифровой факторинг. И чтобы все этапы по сделке проходили онлайн за 1-2 дня.

Александр Пестов также констатирует, что в факторинге есть ряд рутинных процедур, которые можно автоматизировать при помощи цифровых решений. В последние 2 года на рынке активно развивается электронный факторинг: процесс обработки документов происходит существенно быстрее за счет электронного документооборота и использования электронной цифровой подписи. Это минимизирует возможные риски и позволяет клиенту получить деньги день в день и сразу же ввести их в оборот. В этом и есть суть и выгода факторинга.

— В «Открытии Факторинг» мы активно развиваем эти технологии и предлагаем подходы, которые дают возможность получить максимально быструю и эффективную обратную связь от взаимодействия в онлайн-формате вне зависимости от местонахождения: клиент видит в личном кабинете все этапы прохождения заявки — от онбординга до выдачи финансирования, что существенно экономит время и повышает эффективность работы. Получение информации по поставкам возможно в разных форматах, из разных источников, — перечисляет он. — Это особенно важно для крупных клиентов с большим объемом поставок. Многоуровневая модель пользователей позволяет компании одновременно выступать в роли и покупателя, и поставщика, с возможностью переключения между ролями.

Дмитрий Шишкин уверен, что залог востребованности факторинга — в гибком подходе команды фактора к структурированию сделок и способности к неординарным решениям.

— Вот свежий пример. Буквально на днях «ВТБ Факторинг» первым в России провел сделку с цифровыми финансовыми активами (ЦФА), выкупив токенизированную коммерческую задолженность клиента. Иными словами, ООО «ВТБ Факторинг» выплатил финансирование под обеспечение денежных требований. При всей цифровизации процесса, который нам обеспечила платформа «Лайтхаус», сохранилась факторинговая суть сделки, — поясняет он.

В этом кейсе, по его словам, факторинг имеет смысл сравнивать уже не с кредитованием, а с выпуском краткосрочных коммерческих облигаций. Однако, в отличие от традиционного процесса, выпуск ЦФА проходит быстрее и проще, что выгодно отражается на стоимости эмиссии.

— В отличие от стандартной сделки факторинга для уступки коммерческой задолженности клиенту не нужно заключать договор на обслуживание. Достаточно решения эмитента выпустить ЦФА на цифровой платформе и согласия фактора на его приобретение. Словом, факторинг имеет большой инновационный потенциал, который позволяет нам с оптимизмом смотреть в будущее этого бизнеса, — заявляет Дмитрий Шишкин.

«Абсолют банк» в конце прошлого года запустил схему закрытого факторинга с использованием номинальных счетов для поставщиков. У клиентов есть возможность получать финансирование под уступку денежных требований в цифровом формате, даже если их заказчик отказывается или не может включить в схему взаиморасчетов фактора, то есть банк.

— Схема цифрового взаимодействия поставщиков и «Абсолют Факторинга» остается прежней, но к ней добавляются дополнительные преимущества: поставщикам не нужно менять алгоритм взаимодействия с заказчиками, поставщик сможет получить финансирование от банка, даже если заказчик не согласен на переуступку и не подписывает уведомление. Наш банк — один из немногих в регионе работает с данным видом факторинга, — рассказывает Светлана Подрядова. — Весной 2022 года мы начали предлагать факторинг для фондов капитального ремонта. Этот продукт позволяет дебитору получить максимальный лимит для работы с подрядными организациями. Количество контрактов с контрагентами дебитора у нас неограниченное. Сумма лимита на одного контрагента — от 3 млн рублей. Финансирование поступает уже в течение 1-2 дней со дня подтверждения работ по контракту. Впереди горячий сезон по работам в рамках капитального ремонта, и мы готовы предоставлять факторинг подрядчикам и поставщикам.

Александр Пестов называет рост интереса к факторингу закономерным.