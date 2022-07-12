Стал известен очередной претендент на округ №10

Бороться за мандат Заксобрания на округе №10 от КПРФ будет бывший военнослужащий, экс-сотрудник подразделений ФНС и мэрии Новосибирска, в настоящее время педагогический работник Алексей Бердников. Об этом сообщается на сайте реготделения партии. Его кандидатуру единогласно поддержало бюро обкома КПРФ.

— Алексей Николаевич работал социальным педагогом в средней общеобразовательной школе № 215, был начальником транспортного отдела ООО «ПАТП-1118», работал в детском лагере «Зеленая республика», сейчас — педагог дополнительного образования лицея № 176. Женат, трое детей, — цитирует сайт коммунистов секретаря партийного реготделения, депутата Заксобрания Романа Яковлева. — Участвовал в выборах в Бердске от КПРФ, является одним из лидеров движения за социализм. Кандидатура обсуждена с местными отделениями КПРФ и рекомендована к выдвижению. Уверен, что активная кампания должна привести к достойному результату.

«Благословил» будущего кандидата на участие в выборах и лидер новосибирских коммунистов, мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Во-первых, кандидат является выпускником нашего военного училища, — отметил Локоть, выступая перед коммунистами. — Человек прошел непростой военный путь, был на фронте. Я с уважением отношусь к людям, которые болеют за патриотизм, тем более, что Алексей Николаевич имеет медаль «За отвагу». Уверен, что он не изменит своего избранного пути. Поэтому его кандидатуру также поддерживаю.

Напомним, что округ №10 (Чулымский и Коченёвский районы) стал вакантным после обвинительного приговора суда в отношении теперь уже бывшего зампредседателя комитета Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентина Сичкарёва («Единая Россия»). В качестве кандидатов на довыборы избирком в настоящее время уже зарегистрировал гендиректора ООО «ФУДПЭТ» Вячеслава Василенко («Справедливая Россия»), помощника депутата горсовета Новосибирска Антона Перевалова (ЛДПР). В начале недели своего кандидата облизбиркому представило реготеделение партии «Пенсионеры за достойную жизнь», им стал помощник депутата Заксобрания Эдуард Кожемякин.

Довыборы в Заксобрание по округам №10 и №4 должны состояться в единый день голосования в сентябре 2022 года.

Ранее редакция сообщала, какие партии уже назвали своих кандидатов на довыборы.