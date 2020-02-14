На S7 Arena пройдет матч звездных команд

16 февраля на хоккейной площадке S7 Arena во дворе гостиницы «Центральная» состоится матч звездных команд: в спортивном мастерстве будут состязаться известные актеры, YouTube-блогеры и игроки ХК «Сибирь», сообщили в пресс-службе ГК S7.

Команду актеров представят игроки, знакомые многим по сериалу «Молодежка», Макар Запорожский, Илья Коробко и Игорь Огурцов. В команду блогеров войдут ведущие популярных YouTube-каналов о хоккее: Филипп Fox Hockey, Ярослав Кузьмичев и Михаил Черкасов из Hockey Frenzy. Капитанами обеих команд станут профессиональные хоккеисты – нападающий ХК «Сибирь» Никита Коротков и защитник Андрей Ермаков.

Матч пройдет по схеме «четыре на четыре» с отсутствием вратарей. Команды сыграют два периода по 10 минут с пятиминутным перерывом. После захватывающеего состязания гостей ждет фотосессия на катке и автограф-сессия с игроками.

Фото предоставлено пресс-службой