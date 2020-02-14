Уличная розница вновь привлекательна

Пророчества ранних 2000-х о том, что магазины вдоль улиц превратятся в уходящую реалию, а покупательский трафик переместится в локальные и общегородские ТЦ, оказались далеки от реальности: стрит-ритейл возвращается в городской ландшафт. Более того — он становится предметом инвесторского интереса. Тренд этот пока дискуссионный, «пунктирный», но замечаемый даже теми, кто смотрит на активизацию рынка скептически.

— Поскольку идет понижение депозитных ставок по многим банковским продуктам, люди ищут более выгодные векторы инвестиций, — констатирует Сергей Рыжов, руководитель отдела продаж коммерческой недвижимости агентства недвижимости «Этажи». — Часть инвесторов, зарабатывавших арендой квартир, начинает перекладывать деньги в коммерческую недвижимость. От сдачи квартиры средняя годовая доходность — 6-7%, и это в лучшем случае. Тогда как в секторе коммерческой недвижимости она составляет 10-12%. Доходность в 20-30% тоже есть, но это, скорее, частные — штучные — случаи по особенным объектам.

Сергей Рыжов так квалифицирует структуру спроса по итогам 2019 года: более 50% клиентов, обращающихся к нему и его коллегам, — это люди с запросом именно на арендный бизнес в сфера услуг и стрит-ритейле.

Структура предложения коррелятивна со спросом. Более половины — это торговые площади, востребованные и ритейлом, и арендным бизнесом.

— Там самые большие ставки, самая инвестиционно привлекательная и быстрая доходность — поясняет Сергей Рыжов. — На втором месте — офисные помещения. Инвесторы, которые занимаются арендным бизнесом, готовы рассматривать офисы, готовы вкладывать в них деньги, получать пассивный доход.

— Логично, что пищевая розница интегрирована в стрит-ритейл, — рассуждает Сергей Рыжов. — Крупные фуд-ритейлеры сейчас чаще сидят на аренде, нежели ставят себе на баланс эти торговые площади — им сегодня так выгоднее.

Субъектами арендного рынка становятся и малые локальные операторы, и крупные торговые сети. Для фуд-ритейла отдельно стоящий крупнометражный ангар с широким шагом колонн перестал быть предметом целевой концентрации, в поле интереса вновь вернулись встроенные магазины на транзитных улицах.

В общем, стрит-ритейл снова на авансцене. Офисные помещения — на следующем месте по спросу.

— А замыкают список склады и производственные площади, — дополняет Сергей Рыжов. — Это не ядро продаж, рынок тот достаточно узкий, игроков меньше — и структура спроса совершенно другая.

По наблюдению эксперта, предметная база рынка — это не только коммерческие помещения на обжитых улицах, прошедшие реконструкцию и реновацию (зачастую, даже не одну), но и площади совсем новые, «с иголочки». Их теперь все больше. Инициаторы такого пополнения — сами строительные компании.

— Несколько лет назад было так: застройщики, сами создававшие коммерческие площади, оставляли их за собой и сами сдавали в аренду (ГК «Стрижи», «Вира-строй»), — объясняет Рыжов. — А тенденция 2018-2019 годов в том, что эти застройщики стали выпускать созданные ими коммерческие площади на открытый рынок. Конечно, там есть определенные условия, определенный «фейс-контроль». Еще тренд из той же обоймы — застройщик разворачивается лицом к крупным инвесторам. Когда идет проектирование или начинается активная стадия строительства, он готов переформатировать коммерческие площади дома под нужды каждого конкретного инвестора.

— Стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости (торгплощади и офисы) обусловлена очень сильной привязкой к ставке аренды. 2015-2016 годы — достаточно резкое падение рыночных ставок за аренду. Дисконты доходили до 50-70% на объект. А с середины 2018-го начался небыстрый, но планомерный рост цен на коммерческую недвижимость. Прирост в 10-12% налицо. Соотношение ядра продаж и ядра спроса сегодня достаточно уравновешенное. У нас по этому поводу острожный оптимизм.

Ценовой обвал середины прошедшего десятилетия Рыжов характеризует уже как факт истории, не ожидаемый к повторению в обозримом будущем:

Начало 2020-го эти ожидания подтверждает. Январь показатели ноября-декабря 2019 по количеству сделок перебил уже на 130%.

По мнению других экспертов, активизация в сегменте малометражных и среднеметражных коммерческих площадей вдоль улиц — это еще не оздоровление рынка в целом.

— Есть действующие ставки и ставки предложений, — напоминает Максим Марков, директор по управлению инвестициями и проектами группы компаний «Ёлка девелопмент». — В ставках предложения всегда болтается какая-то часть неликвида, хронически несданных площадей. Объем неликвида начинает снижать ставки действующие. У всех арендодателей правдами и неправдами в договорах зашиты по 3-6% ежегодной индексации. Девелоперы опираются на видимые ставки, и это становится преградой для новых девелоперских проектов. Поэтому, например, и висят 100 тысяч «квадратов» в ТЦ «Европейский» (может быть, в этом году сдадутся, но пока неизвестно, кто на эти квадратные метры сядет). Показаний к росту потребления нет, а ставка на рынке торговой недвижимости привязана к потреблению.

По мнению Маркова, для инвесторов, желающих быстрой результативности, сейчас предпочтительнее форматы коммерческой недвижимости из числа совсем новых — из тех, каких лет десять назад даже и в словаре-то не было.