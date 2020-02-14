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Уличная розница вновь привлекательна

Стрит-ритейл попал в поле интереса тех, кто хочет зарабатывать на аренде.
  • 14/02/2020, 10:08
Автор: Игорь Смольников
Уличная розница вновь привлекательна
Субъектами арендного рынка становятся и малые локальные операторы, и крупные торговые сети.

Пророчества ранних 2000-х о том, что магазины вдоль улиц превратятся в уходящую реалию, а покупательский трафик переместится в локальные и общегородские ТЦ, оказались далеки от реальности: стрит-ритейл возвращается в городской ландшафт.  Более того — он становится предметом инвесторского интереса. Тренд этот пока дискуссионный, «пунктирный», но замечаемый даже теми, кто смотрит на активизацию рынка скептически.

— Поскольку идет понижение депозитных ставок по многим банковским продуктам, люди ищут более выгодные векторы инвестиций, — констатирует Сергей Рыжов, руководитель отдела продаж коммерческой недвижимости агентства недвижимости «Этажи». — Часть инвесторов, зарабатывавших арендой квартир, начинает перекладывать деньги в коммерческую недвижимость. От сдачи квартиры средняя годовая доходность — 6-7%, и это в лучшем случае. Тогда как в секторе коммерческой недвижимости она составляет 10-12%. Доходность в 20-30% тоже есть, но это, скорее, частные — штучные — случаи по особенным объектам.

Сергей Рыжов так квалифицирует структуру спроса по итогам 2019 года: более 50% клиентов, обращающихся к нему и его коллегам, — это люди с запросом именно на арендный бизнес в сфера услуг и стрит-ритейле.

Структура предложения коррелятивна со спросом. Более половины — это торговые площади, востребованные и ритейлом, и арендным бизнесом.

— Там самые большие ставки, самая инвестиционно привлекательная и быстрая доходность — поясняет Сергей Рыжов. — На втором месте — офисные помещения. Инвесторы, которые занимаются арендным бизнесом, готовы рассматривать офисы, готовы вкладывать в них деньги, получать пассивный доход.

Тренд ближайшего будущего — dark stores

Субъектами арендного рынка становятся и малые локальные операторы, и крупные торговые сети. Для фуд-ритейла отдельно стоящий крупнометражный ангар с широким шагом колонн перестал быть предметом целевой концентрации, в поле интереса вновь вернулись встроенные магазины на транзитных улицах.

— Логично, что пищевая розница интегрирована в стрит-ритейл, — рассуждает Сергей Рыжов. — Крупные фуд-ритейлеры сейчас чаще сидят на аренде, нежели ставят себе на баланс эти торговые площади — им сегодня так выгоднее.

В общем, стрит-ритейл снова на авансцене. Офисные помещения — на следующем месте по спросу.

— А замыкают список склады и производственные площади, — дополняет Сергей Рыжов. — Это не ядро продаж, рынок тот достаточно узкий, игроков меньше — и структура спроса совершенно другая.

По наблюдению эксперта, предметная база рынка — это не только коммерческие помещения на обжитых улицах, прошедшие реконструкцию и реновацию (зачастую, даже не одну), но и площади совсем новые, «с иголочки». Их теперь все больше. Инициаторы такого пополнения — сами строительные компании.

— Несколько лет назад было так: застройщики, сами создававшие коммерческие площади, оставляли их за собой и сами сдавали в аренду (ГК «Стрижи», «Вира-строй»), — объясняет Рыжов. — А тенденция 2018-2019 годов в том, что эти застройщики стали выпускать созданные ими коммерческие площади на открытый рынок. Конечно, там есть определенные условия, определенный «фейс-контроль». Еще тренд из той же обоймы — застройщик разворачивается лицом к крупным инвесторам. Когда идет проектирование или начинается активная стадия строительства, он готов переформатировать коммерческие площади дома под нужды каждого конкретного инвестора.

Максим Марков, директор по управлению инвестициями и проектами ГК «ЁЛКА девелопмент»:

На строительном рынке меняется философия и модель доходности

Ценовой обвал середины прошедшего десятилетия Рыжов характеризует уже как факт истории, не ожидаемый к повторению в обозримом будущем:

— Стоимость квадратного метра коммерческой недвижимости (торгплощади и офисы) обусловлена очень сильной привязкой к ставке аренды. 2015-2016 годы — достаточно резкое падение рыночных ставок за аренду. Дисконты доходили до 50-70% на объект. А с середины 2018-го начался небыстрый, но планомерный рост цен на коммерческую недвижимость. Прирост в 10-12% налицо. Соотношение ядра продаж и ядра спроса сегодня достаточно уравновешенное. У нас по этому поводу острожный оптимизм.

Начало 2020-го эти ожидания подтверждает. Январь показатели ноября-декабря 2019 по количеству сделок перебил уже на 130%.

По мнению других экспертов, активизация в сегменте малометражных и среднеметражных коммерческих площадей вдоль улиц — это еще не оздоровление рынка в целом.

— Есть действующие ставки и ставки предложений, — напоминает Максим Марков, директор по управлению инвестициями и проектами группы компаний «Ёлка девелопмент». — В ставках предложения всегда болтается какая-то часть неликвида, хронически несданных площадей. Объем неликвида начинает снижать ставки действующие. У всех арендодателей правдами и неправдами в договорах зашиты по 3-6% ежегодной индексации. Девелоперы опираются на видимые ставки, и это становится преградой для новых девелоперских проектов. Поэтому, например, и висят 100 тысяч «квадратов» в ТЦ «Европейский» (может быть, в этом году сдадутся, но пока неизвестно, кто на эти квадратные метры сядет). Показаний к росту потребления нет, а ставка на рынке торговой недвижимости привязана к потреблению.

По мнению Маркова, для инвесторов, желающих быстрой результативности, сейчас предпочтительнее форматы коммерческой  недвижимости из числа совсем новых — из тех, каких лет десять назад даже и в словаре-то не было.

Чем больше в розничной компании безналичных платежей, тем мне спокойнее живется

— Думаю, коммерческая недвижимость высокий доход генерирует в сфере синтетических форматов: коворкинги всякие, лофт-пространства, — рассуждает Марков. — На открытии  лофт-центра  «Ф39» я был модератором, и как раз там-то мы поговорили про синтетические форматы. Так вот, ниже 20% эффективности ни у кого не прозвучало. Вот там можно ловить эффективность. На мой взгляд, это единственный пока проблеск на нашем тухленьком пока рынке коммерческой недвижимости. Что до нас конкретно, то мы оттуда ушли и пока там вновь не появимся. У нас есть алгоритм, который нам показывает, что происходит с индексом N2. Вот когда он начнет обгонять инфляцию в +3%, тогда мы и будем смотреть на рынок коммерческой недвижимости. А до достижения этого показателя мы не видим доходности выше банковской. Там пока нельзя всерьез работать с инвесторами. Как частное лицо или как маленькая компания ты, возможно, сможешь поймать эффективность, но мы-то зарабатываем на работе с инвесторами. И там доходов для нас не получается.

Примечательно, что и Сергей Рыжов отмечает «синтетиков» как предмет интереса — вниманию к стрит-ритейлу это, по его мнению, отнюдь не противоречит:

— Да, те же коворкинги  — достойный формат, чтоб к нему присмотреться. Это направлении потихоньку, но уверенно развивается. Да, в западных мегаполисах России оно еще динамичнее, Новосибирск на этом фоне — первоклассник, но и по сибирскому  региону — лидер. Например, уже упомянутый «Ф-39» — достаточно интересное пространство, сделанное не хуже, чем в столицах.

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В разговорах о долгосрочности инвесторского интереса к «торговке», Рыжов, скорее, оптимист. И даже финансовая «малорослость» участников процесса не является, по его мнению, неизбывной проблемой:

— В 2019 году инвесторы начали консолидироваться. Находили второго, третьего инвестора, укрупнялись и брали что-то более значительное. К тому же растет и предметная вариативность — это тоже подспорье инвесторам. Например, инвесторы из сферы торговых площадей могут дрейфовать и в тему апартаментов.

Плюс апартаментов — это их универсальность, дельта функционала. В Москве это уже 25% строящегося жилья. Точнее, «как бы жилья». Потому что, напомню, апартаменты — это площади с открытым функционалом: если нужно — жилье, если нужно — офис или шоурум. Так что, думаю, вслед за интересом к стрит-ритейлу у инвесторов появится и интерес к апартаментам. Разумеется, к моменту, когда доля этой реалии на рынке станет существенной.

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