Рост предложения и снижение покупательского спроса повышают требования рынка к застройщикам

Объем выданной ипотеки в Новосибирской области в 2019 году упал на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

На вторичное жилье приходится 73% жилищных кредитов, а объем сдаваемого застройщиками жилья пока не сокращается. То есть предложение на рынке новостроек все больше начинает опережать спрос. При этом многие застройщики, вынужденные после вступления в силу 214-ФЗ экономить, пересматривают ассортиментную матрицу используемых строительных и отделочных материалов. Неудивительно, что в такой ситуации покупатели начинают более взвешенно подходить к выбору квартиры, придирчиво оценивая качество строительных материалов. Это особенно актуально для тех, кто приобретает квартиры в домах класса «комфорт+» и выше.

ГК «Расцветай» — одна из немногих новосибирских компаний, которая сразу сделала акцент на качестве строительства и сохранила этот приоритет, несмотря на смену финансовой модели на российском рынке строительства жилья.

В качестве примера можно рассмотреть квартиры в ЖК «Расцветай на Гоголя», где первый дом был сдан досрочно в конце декабря 2019 года.

Каркас дома — тот фактор, на который покупатель повлиять не в состоянии. Между тем от его качества зависят очень многие характеристики будущего жилья. Для возведения монолитных конструкций в ЖК «Расцветай на Гоголя» применяется опалубка PERI, которая позволяет получить ровную и гладкую поверхность стен комнат, а значит, в перспективе сокращает затраты на отделочные работы, положительно влияет на сроки строительства.

Особого внимания заслуживает и тигровый природный рисунок фасадных полотен, ставший уже визитной карточкой ЖК «Расцветай на Гоголя». Новостройка не уступает даже самым стильным высоткам Гонконга.

— Конструкция стены, как правило, состоит из внутренней версты, то есть основной кладки толщиной 25 см. Далее идет эффективный, экологичный и негорючий базальтовый утеплитель. Затем — вентилируемый воздушный зазор 20 мм, благодаря которому на стенах не скапливается конденсат, и облицовочная кладка. Все в совокупности позволяет обеспечить высокую прочность и теплопроводность стен, — поясняют в компании.

В ЖК «Расцветай на Гоголя» используется белый облицовочный кирпич из высококачественной выдержанной глины, привезенный из города Старый Оскол. Этот материал применяется при возведении домов бизнес-класса. Среди его преимуществ: морозоустойчивость, низкое водопоглощение, устойчивость к внешним разрушающим факторам. Кроме того, он придает объектам эстетику.

Межквартирные и межкомнатные перегородки также сделаны из качественного кирпича, то есть обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию. А правильная укладка шумоизоляционного слоя «Пенотерм» (8 мм) на полу снижает и блокирует все шумы, поступающие из квартиры этажом ниже.

Полусухая фиброцементная стяжка пола с утеплителем позволяет покупателю сразу работать с выбранным напольным покрытием, даже с таким капризным, как паркет и ламинат.

Качественная финишная штукатурка толщиной 16 мм позволяет клеить обои без дополнительной подготовки стен.

ГК «Расцветай» сразу устанавливает в своих жилых комплексах качественные оконные системы с кашированным профилем — производства компании VEKA. Их теплоэффективность на 40% выше, чем у обычных стеклопакетов, они оснащены мультифункциональным всесезонным двухкамерным стеклопакетом Life Glass. Немаловажный плюс — VEKA оснащает свои окна «умной» модульной фурнитурой.

— Стеклопакеты Life Glass — очень интересная новация. Покрытые серебряным напылением стекла и заполненная инертным газом камера не пропускают ультрафиолет сквозь окна, отражая его, и не позволяют уходить теплу через двойную защиту: летом происходит экономия на кондиционировании, а зимой — на отоплении, — поясняют в пресс-службе ГК «Расцветай». — Скрытая фурнитура на пластиковых окнах обеспечивает отсутствие сквозняков, лучшую регулируемость, делает окно теплее и долговечнее, а также включает в себя детский замок. Такие окна придают эстетичность и элегантный вид дому и безопасны для семей с детьми.

Особое внимание застройщик уделяет монтажу окон. Оконный блок устанавливается в зону утеплителя. С точки зрения энергоэффективности — оптимальное решение. В квартирах ЖК «Расцветай на Гоголя» всегда будет светло и просторно — в том числе благодаря окнам с заниженным подоконником ( 600 мм от пола).

Для обеспечения качественного отопления в ЖК «Расцветай на Гоголя» используются системные энергоэффективные решения «Danfoss». Речь идет о горизонтальной двухтрубной разводке системы отопления — без стояков внутри квартир. Автоматизированное погодозависимое регулирование позволяет поддерживать комфортную температуру в помещениях в любое время года.

Кроме того, в каждой комнате установлены панельные радиаторы Kermi. Их эстетичный внешний вид, компактные размеры и лаконичный дизайн подходят любому интерьеру. А отличная теплоотдача и длительный срок эксплуатации приборов гарантируют тепло в квартирах круглый год.

В новостройке установлена трубопроводная система водоснабжения REHAU. Благодаря использованию техники соединения на надвижной гильзе, она герметична на 100%, поэтому в квартиры поступает чистая вода — без отложений и коррозии.

— В каждой квартире установлены качественные входные двери, а замковая конструкция дает возможность перекодировки ключа, — рассказывают в пресс-службе компании.

По экспертным оценкам, квартира, построенная из качественных материалов, является более интересным инвестиционным вложением. Во-первых, она требует меньше финансовых вливаний после покупки. На пол сразу же можно класть ламинат, стены покрывать декоративной штукатуркой или клеить обои, окна, двери, системы приточной вентиляции, теплоснабжения не требуют замены. Экономия на послепокупочном ремонте может составить сотни тысяч рублей. Во-вторых, такие квартиры более экономичны в содержании, так как качественное утепление стен снижает теплопотери.

Подробнее узнать о технологиях строительства и убедиться в высоком качестве материалов можно на экскурсии в ЖК «Расцветай на Гоголя», запись по телефону 255-88-22.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 228, офис № 1

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г. Новосибирск, ул. Гоголя, 205

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