Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Рост предложения и снижение покупательского спроса повышают требования рынка к застройщикам

  • 14/02/2020, 09:00

Рост предложения и снижение покупательского спроса повышают требования рынка к застройщикам

Объем выданной ипотеки в Новосибирской области в 2019 году упал на 14%, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

На вторичное жилье приходится 73% жилищных кредитов, а объем сдаваемого застройщиками жилья пока не сокращается. То есть предложение на рынке новостроек все больше начинает опережать спрос. При этом многие застройщики, вынужденные после вступления в силу 214-ФЗ экономить, пересматривают ассортиментную матрицу используемых строительных и отделочных материалов. Неудивительно, что в такой ситуации покупатели начинают более взвешенно подходить к выбору квартиры, придирчиво оценивая качество строительных материалов. Это особенно актуально для тех, кто приобретает квартиры в домах класса «комфорт+» и выше.

ГК «Расцветай» — одна из немногих новосибирских компаний, которая сразу сделала акцент на качестве строительства и сохранила этот приоритет, несмотря на смену финансовой модели на российском рынке строительства жилья.

В качестве примера можно рассмотреть квартиры в ЖК «Расцветай на Гоголя», где первый дом был сдан досрочно в конце декабря 2019 года.

Каркас дома — тот фактор, на который покупатель повлиять не в состоянии. Между тем от его качества зависят очень многие характеристики будущего жилья. Для возведения монолитных конструкций в ЖК «Расцветай на Гоголя» применяется опалубка PERI, которая позволяет получить ровную и гладкую поверхность стен комнат, а значит, в перспективе сокращает затраты на отделочные работы, положительно влияет на сроки строительства.

Arrow
Arrow
Slider

Особого внимания заслуживает и тигровый природный рисунок фасадных полотен, ставший уже визитной карточкой ЖК «Расцветай на Гоголя». Новостройка не уступает даже самым стильным высоткам Гонконга.

Arrow
Arrow
Slider

— Конструкция стены, как правило, состоит из внутренней версты, то есть основной кладки толщиной 25 см. Далее идет эффективный, экологичный и негорючий базальтовый утеплитель. Затем — вентилируемый воздушный зазор 20 мм, благодаря которому на стенах не скапливается конденсат, и облицовочная кладка. Все в совокупности позволяет обеспечить высокую прочность и теплопроводность стен, — поясняют в компании.

Arrow
Arrow
Slider

В ЖК «Расцветай на Гоголя» используется белый облицовочный кирпич из высококачественной выдержанной глины, привезенный из города Старый Оскол. Этот материал применяется при возведении домов бизнес-класса. Среди его преимуществ: морозоустойчивость, низкое водопоглощение, устойчивость к внешним разрушающим факторам. Кроме того, он придает объектам эстетику.

Межквартирные и межкомнатные перегородки также сделаны из качественного кирпича, то есть обеспечивают хорошую тепло- и звукоизоляцию. А правильная укладка шумоизоляционного слоя «Пенотерм» (8 мм) на полу снижает и блокирует все шумы, поступающие из квартиры этажом ниже.

Полусухая фиброцементная стяжка пола с утеплителем позволяет покупателю сразу работать с выбранным напольным покрытием, даже с таким капризным, как паркет и ламинат.

Качественная финишная штукатурка толщиной 16 мм позволяет клеить обои без дополнительной подготовки стен.

ГК «Расцветай» сразу устанавливает в своих жилых комплексах качественные оконные системы с кашированным профилем — производства компании VEKA. Их теплоэффективность на 40% выше, чем у обычных стеклопакетов, они оснащены мультифункциональным всесезонным двухкамерным стеклопакетом Life Glass. Немаловажный плюс — VEKA оснащает свои окна «умной» модульной фурнитурой.

Arrow
Arrow
Slider

— Стеклопакеты Life Glass — очень интересная новация. Покрытые серебряным напылением стекла и заполненная инертным газом камера не пропускают ультрафиолет сквозь окна, отражая его, и не позволяют уходить теплу через двойную защиту: летом происходит экономия на кондиционировании, а зимой — на отоплении, — поясняют в пресс-службе ГК «Расцветай». — Скрытая фурнитура на пластиковых окнах обеспечивает отсутствие сквозняков, лучшую регулируемость, делает окно теплее и долговечнее, а также включает в себя детский замок. Такие окна придают эстетичность и элегантный вид дому и безопасны для семей с детьми.

Arrow
Arrow
Slider

Особое внимание застройщик уделяет монтажу окон. Оконный блок устанавливается в зону утеплителя. С точки зрения энергоэффективности оптимальное решение. В квартирах ЖК «Расцветай на Гоголя» всегда будет светло и просторно в том числе благодаря окнам с заниженным подоконником ( 600 мм от пола).

Для обеспечения качественного отопления в ЖК «Расцветай на Гоголя» используются системные энергоэффективные решения «Danfoss». Речь идет о горизонтальной двухтрубной разводке системы отопления — без стояков внутри квартир. Автоматизированное погодозависимое регулирование позволяет поддерживать комфортную температуру в помещениях в любое время года.

Кроме того, в каждой комнате установлены панельные радиаторы Kermi. Их эстетичный внешний вид, компактные размеры и лаконичный дизайн подходят любому интерьеру. А отличная теплоотдача и длительный срок эксплуатации приборов гарантируют тепло в квартирах круглый год.

В новостройке установлена трубопроводная система водоснабжения REHAU. Благодаря использованию техники соединения на надвижной гильзе, она герметична на 100%, поэтому в квартиры поступает чистая вода — без отложений и коррозии.

— В каждой квартире установлены качественные входные двери, а замковая конструкция дает возможность перекодировки ключа, — рассказывают в пресс-службе компании.

По экспертным оценкам, квартира, построенная из качественных материалов, является более интересным инвестиционным вложением. Во-первых, она требует меньше финансовых вливаний после покупки. На пол сразу же можно класть ламинат, стены покрывать декоративной штукатуркой или клеить обои, окна, двери, системы приточной вентиляции, теплоснабжения не требуют замены. Экономия на послепокупочном ремонте может составить сотни тысяч рублей. Во-вторых, такие квартиры более экономичны в содержании, так как качественное утепление стен снижает теплопотери.

Подробнее узнать о технологиях строительства и убедиться в высоком качестве материалов можно на экскурсии в ЖК «Расцветай на Гоголя», запись по телефону 255-88-22.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС ПРОДАЖ

г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 228, офис № 1

ОФИС ПРОДАЖ НА ОБЪЕКТЕ

г. Новосибирск, ул. Гоголя, 205

Телефон: 255-88-22

гкрасцветай.рф

Застройщик: ООО «Расцветай на Гоголя». Проектная декларация на сайте: гкрасцветай.рф

Популярное с сайта

Optiplane наращивает производство

Optiplane наращивает производство

13/02/2020, 17:00
В 2019 году компания приступила к массовой сборке беспилотных винтокрылов на новосибирской площадке.

На Монументе Славы исправят опечатки в фамилиях фронтовиков

13/02/2020, 16:39
Заявки на исправление будут приниматься до 30 марта 2020 года.

Ценовые рекорды и «черный лебедь» будущего

13/02/2020, 16:13
ГК «ЁЛКА девелопмент» опубликован информационный бюллетень «Рынок новостроек Новосибирска» по результатам 2019 года.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

За что можно привлечь сотрудника к ответственности

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Февраль 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×
Наверх в Новости Новосибирска