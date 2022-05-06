На сайте Правительства РФ заработал навигатор по мерам поддержки бизнеса и населения

На сайте правительства в разделе, посвящённом помощи гражданам и бизнесу в условиях санкций, заработал навигатор в виде анкеты, который поможет сориентироваться в предлагаемых государством мерах поддержки.

Чтобы перейти к навигатору, нужно кликнуть на «Узнайте, какие меры подходят именно вам», и система предложит выбрать категорию – бизнес или граждане. Далее, ответив на несколько несложных вопросов, пользователь получит список конкретных мер, которые доступны ему в сложившейся жизненной ситуации.

Граждане могут, например, получить актуальную информацию о том, как оформить выплаты на детей от 8 до 17 лет или льготную ипотеку, воспользоваться социальным контрактом или кредитными каникулами, пройти переобучение или вернуть деньги за авиабилеты на отменённые рейсы.

Для предпринимателей доступны сведения о действующем в России моратории на проверки бизнеса, отсрочке по уплате страховых взносов, льготных кредитах и грантах для представителей различных отраслей, условиях нового этапа амнистии капитала.

По мере принятия новых решений содержание информационного раздела на сайте Правительства оперативно обновляется.