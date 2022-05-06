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Выбор коммерческой недвижимости в Коломне

  • 06/05/2022, 15:53
К коммерческой недвижимости относят помещения нежилого назначения. Их часто арендуют предприниматели. Аренда выгодна тем, кто не планирует надолго оставаться на одном месте и тем, кто пока не накопил нужную сумму для покупки недвижимости.

При заключении арендного соглашения важно учесть множество нюансов, чтобы потом не столкнуться с проблемами, которые негативно скажутся на предпринимательской деятельности.

Коммерческая недвижимость Коломны – это здания и помещения разной площади. Каждый бизнесмен при желании сможет подобрать подходящий вариант.

Основные нюансы, о которых должны знать будущие арендаторы

Помещения коммерческого назначения арендуют с целью размещения в них:

  • магазинов;
  • офисов;
  • заведений общественного питания.

В преддверии заключения арендного соглашения нужно лично осмотреть помещение, убедиться, что оно соответствует санитарным и прочим требованиям. Далеко не все здания пригодны для открытия в них заведений общественного питания. Некоторые владельцы коммерческих помещений идут на обман, убеждая заключить договор об аренде, утверждают, что с объектом все в порядке. После внесения оплаты и переезда бизнесмен выясняет, что на деле все обстоит не так гладко.

При заключении договора важно убедиться, что человек, показывающий помещение является его собственником. Внимательно проверьте всю документацию, тщательно осмотрите здание. Некоторые помещения сдаются полностью готовыми к эксплуатации, другим требуется ремонт, что предполагает дополнительные финансовые вложения. Не отремонтированные здания можно арендовать за более низкую цену, но такая экономия на самом деле является иллюзией. Ремонт потребует немалых инвестиций. Не все готовы так тратиться, понимая, что потом все равно придется съезжать.

Некоторые бизнесмены на этапе съема коммерческой недвижимостью сразу обговаривают возможность ее последующего выкупа.

Если здание арендуется в зиму и в планах значится его долгая эксплуатация, нужно акцентировать внимание на том, насколько хорошо оно обогревается, не дует ли из окон.

Еще одним важным критерием является месторасположение. Задания в центре города сдаются в аренду за более высокую цену. Если бизнес еще не налажен, стоит подумать о съеме помещения в одном из отдаленных районах в целях экономии. Здесь важно позаботиться об удобстве клиентов. Центральные районы все-таки предпочтительнее.

Нет смысла открывать магазин там, где уже работает с десяток точек, предлагающих такой же товар.

Для офиса важно наличие парковки. Если он будет располагаться далеко от центра, а клиентам и деловым партнерам придется долго его искать – это произведет на них не самое лучше впечатление. Так можно с самого начала испортить репутацию.

Важно подумать и о комфорте сотрудников, вряд ли им будет приятно находиться в крохотной коморке, которая плохо отапливается зимой, а летом обходиться без кондиционера.

Кому подходит аренда коммерческой недвижимости и как не прогадать?

Приобретение коммерческой недвижимости слишком дорогое удовольствие. Некоторым организациям проще заключить арендный договор. Это оптимальное решение для фирм, которые часто переезжают. Для активно развивающегося бизнеса, поскольку здание всегда можно будет поменять в соответствии с нуждами организации.

Арендные договора заключаются на небольшие и длительные сроки. Месторасположение коммерческой недвижимости выбирают исходя из конкретной цели. Значение имеет пешая доступность и наличие парковки.

Бизнесменам, планирующим открытие склада, стоит подыскать локацию, позволяющую быстро добираться в разные районы. Обязательно нужно учитывать изменения в городской инфраструктуре. Иногда бывает так, что на окраине открывают станцию метрополитена и магазин, где с удовольствием бывают покупатели, а квартал в центральной части города начинают перестраивать, в результате чего офисы и прочие объекты оказываются «отрезанными от остального мира». Стройка, конечно, не будет длиться вечно, но определенные неудобства создаст, путь и временные.

Всегда нужно оценивать перспективу соседства с конкурирующими фирмами.

Особый акцент стоит сделать на технических характеристиках конкретного помещения. Нет смысла арендовать здание, в котором нет необходимых коммуникаций, их подведение обойдется слишком дорого. Обязательно учитывайте уровень шума, освещенность, наличие вентиляции. Подумайте, как будет эксплуатироваться пространство и реально ли добиться поставленных целей в условиях определенного помещения.

Помните, что арендовать можно далеко не любую приглянувшуюся недвижимость. Помещение должно быть пригодным к определенному виду деятельности, которую планируется в нем осуществлять, с точки зрения закона.

Грамотный подход к выбору коммерческой недвижимости поможет сделать бизнес прибыльным.

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : коммерческая недвижимость


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