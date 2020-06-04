В Новосибирском онкодиспансере возведут два новых корпуса

В Новосибирском областном клиническом онкологическом диспансере запланировали возведение двух новых корпусов. Средства на строительство предусмотрены в областном бюджете, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил главный врач Новосибирского онкодиспансера Олег Иванинский, на территории больницы в текущем году планируется возведение корпуса, предназначенного для отделения химиотерапии в условиях дневного стационара. В данный момент пациенты, находящиеся на дневном стационаре, получают химиотерапию наряду с пациентами круглосуточного стационара. Со строительством нового корпуса потоки пациентов будут разделены. Кроме того, в круглосуточном стационаре за счет освобождения помещений добавятся коечные места. Это позволит увеличить мощности клиники и дополнительно пролечить около 650 случаев.

Новый корпус высотой в два этажа и площадью более 1 000 кв. м будет располагаться на территории Новосибирского онкодиспансера на ул. Плахотного. В нем также будут предусмотрены помещения для размещения единого методологического центра, в задачи которого входит сбор информации и анализ состояния онкологической помощи населению, заболеваемости и смертности населения от онкологических заболеваний, эффективности и качества профилактических мероприятий, а также координация исполнения региональной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Второй корпус, который планируется возвести также в 2020 году, предназначен для размещения новейшего оборудования, приобретаемого за счет федерального бюджета для патоморфологического отделения онкодиспансера. Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики с архивированием стоимостью 160 млн рублей позволит проводить высокотехнологичные исследования в кратчайшие сроки.

— В конце 2019 года на территории Новосибирского онкодиспансера уже был возведен корпус для размещения оборудования МРТ. В данный момент ожидается установка томографа. В скором времени мы сможем принимать пациентов для проведения МРТ. Увеличение мощности в 2020 году для лечебного и диагностического отделений диспансера позволит улучшить качество оказания медицинской помощи, и, самое главное, помочь большему количеству пациенту, — подчеркнул Олег Иванинский.

Фото: Юлия Данилова