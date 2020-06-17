2ГИС совместно с электронными музыкантами выпустил альбом о российских городах

Картографический сервис 2ГИС совместно с Max Lyazgin и Hugobeat выпустил альбом о российских городах. Летние треки вдохновлены танцевальной культурой конца 80-х – начала 90-х и посвящены семи городам: Москве, Санкт-Петербургу, Новосибирску, Екатеринбургу, Казани, Владивостоку и Сочи.

Отмечается, что альбом записали сибирские саунд-продюсеры, резиденты европейских лейблов — Максим Лязгин (Max Lyazgin) и Евгений Путинцев (Hugobeat). Создатели включили в композиции цитаты из фильмов, фрагменты разговоров, шум улиц, которые можно услышать в городах, и замиксовали их в стилистике nu-disco, deep house и afro house.

В трек о Москве вошли переговоры диспетчеров и пилотов в аэропорту Шереметьево, о Санкт-Петербурге — слова гида, который ведёт экскурсию в Золотом треугольнике. Жители Новосибирска узнают объявления на станции метро «Сибирская», а Владивостока — крик чаек у Амурского залива и шум морского порта. В треки о Сочи и Казани попала ретронарезка из советского киножурнала и фильма «Иван Васильевич меняет профессию», о Екатеринбурге — голосовые инструкции навигатора 2ГИС для водителя, который едет по проспекту Ленина.

— Мы впервые попробовали воплотить образы городов в актуальной музыке, для нас это интересный опыт. Здесь впечатления от путешествий и гастролей по России, выдуманные шаманы и самолеты, обрывки воспоминаний, фильмы и стихотворения из прошлого. Все это чистый эксперимент, который, мы надеемся, обретет своего слушателя, — рассказывают авторы, Максим Лязгин и Евгений Путинцев.

Альбом уже доступен на сервисах Apple Music, Google Play Музыка, Яндекс.Музыка, SoundCloud, Вконтакте, YouTube Music и др. Послушать треки можно будет и во время поездок по навигатору 2ГИС — сервис предложит включить музыку.

Фото предоставлено пресс-службой 2ГИС