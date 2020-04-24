На самоизоляции жителям Плющихинского жилмассива помогают волонтеры

Как рассказал депутат, волонтеры, прежде всего, помогают находящимся на самоизоляции жителям пожилого возраста, многодетным семьям, семьям с детьми, где родители из-за пандемии коронавируса остались без работы. Активное содействие волонтерскому центру оказывает основной застройщик микрорайона — группа компаний «Дискус» и ее руководитель, депутат Совета депутатов города Новосибирска Алексей Джулай.

— Я и мои помощники очень тесно работаем с жителями нашего округа. Знаем примерно, у кого какая ситуация, кто в чем нуждается. Поэтому помощь оказываем адресно. Продуктовые наборы формируем с помощью предпринимателей, которые предоставляют часть продуктов или выделяют денежные средства, на них наши волонтеры делают ежедневные закупки в магазинах. А после обеда развозят наборы жителям. Кроме бесплатных продуктовых наборов для самых нуждающихся, наши добровольцы выполняют просьбы находящихся на самоизоляции горожан сходить в магазин или аптеку. В неделю в штаб поступают около 100 заявок на продуктовые наборы и примерно 200 просьб сходить в магазин или аптеку, — рассказывает Сергей Конько.

В продуктовые наборы входят самые необходимые продукты: различные крупы, макароны, консервы, сахар, мука, мясо, овощи, фрукты и сладости. Наборы собираются в зависимости от потребностей жителей. Средний вес — около 8 килограммов.

Добровольцы соблюдают все правила санитарной безопасности: используют перчатки и маски, носят специальные жилеты, чтобы жители могли их узнавать. Работают волонтеры бесконтактно, то есть доставляют продукты и покупки у двери и сообщают жителям о своем визите.

Один из волонтеров — Иван Щербин — говорит, что приходит в штаб почти ежедневно.

— Помогать людям совсем не сложно. Для этого всегда можно найти свободное время. Среди тех, кому мы помогаем, много пожилых, некоторые не могут выйти из дома по состоянию здоровья. Они нам очень благодарны за помощь, — объяснил доброволец.

Активно помогают волонтерскому штабу торговые центры, спортивная федерация дзюдо, застройщик. В числе добровольцев — жители микрорайона, сотрудники группы компаний «Дискус», спортсмены из Федерации дзюдо Новосибирской области, студенты аграрного университета, активисты местного ТОСа, дружины Плющихинского жилмассива. К движению в свободное от работы время подключается все больше неравнодушных людей. Ежедневно работают около 20 волонтеров. К настоящему времени доставлены уже более 400 продуктовых наборов, а в общей сложности волонтеры поддержали примерно 800 семей.

Алексей Джулай отметил, что помощь будет оказываться, пока граждане в ней нуждаются.