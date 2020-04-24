Фитнес-индустрия готова перезапуститься в жестких рамках

Рестарт на карантинных условиях

— Крупнейшие фитнес-операторы Новосибирска объединились и разработали программу производственного контроля, которая, при содействии региональных министерств промышленности и спорта, передана на проверку в Роспотребнадзор. По нашим оценкам, прописанные в программе повышенные меры профилактики распространения вирусных инфекций позволят участникам рынка безопасно оказывать фитнес-услуги и обеспечивать жителям города доступ к качественным фитнес-услугам, — сообщила корреспонденту InfoPro54 управляющая клубом X-Fit Плаза Ольга Колмакова.

Директор по развитию Fitnesplex Grand Arena Екатерина Панферова подтверждает, что у крупных фитнес-клубов есть возможность обеспечить социальную дистанцию для посетителей, в том числе в раздевалках, контролировать и регулировать расписание занятий, ужесточить требования к клинингу, увеличить количество процедур по дезинфекции оборудования.

— Мы готовы взять на себя ответственность, пройти любые проверки и показать пример реализации новой программы производственного контроля в отрасли, которую в перспективе можно будет тиражировать в других городах. Кроме того, мы можем помочь в разработке и внедрении аналогичных норм для более мелких студий, клубов единоборств, которые сейчас готовы уйти на общефизическую подготовку, не требующую контактов, — говорит Панферова. — Запуск фитнес-услуг позволит снять пласт социального напряжения у широкого круга лиц, вырванного из привычного образа жизни.

Один из собственников фитнес-клуба EDGE Евгений Велижанин не верит, что ситуация с вирусом конечна и прояснится через 1-3 месяца. По его оценкам — это новые реалии жизни, к которым нужно адаптироваться, в том числе с точки зрения ведения бизнеса.

— Сейчас все заняты вопросом: как помочь той или иной отрасли, предоставить льготы, субсидии, нулевые кредиты на выплату зарплаты. Это вообще не решение проблемы! Чтобы бизнес нормально работал, нужны новые регламенты, чтобы перейти от вопроса «как делить деньги?» к вопросу «как зарабатывать деньги?», чтобы платить налоги, зарплаты и т.д., — рассуждает предприниматель. — Если бизнес не будет запущен, то никаких государственных денег ни на что не хватит. Любые пособия и субсидии — это очень короткая история.

По его мнению, для обсуждения новых отраслевых стандартов, регламентов гигиены, которые должны быть созданы, необходимо собрать экспертные советы с участием представителей отрасли, Роспотребнадзора, органов власти. Бизнес готов активно принимать участие в этой работе.

— Работа в этом направлении пока идет очень слабо. Мы сидим и ждем решений от региональной, федеральной власти. Новые регламенты нужно рассматривать и запускать максимально быстро, иначе огромное количество людей останется без средств к существованию, — подчеркнул Велижанин. — Мы очень сильно зависим от решений Роспотребнадзора, а он ничего не принимает. Мы работаем в административных регламентах, характерных для докризисного времени: обращение в ведомство — от них отказ через месяц, от нас новое письмо и т.д. В нынешних условиях так выстраивать работу неэффективно и недальновидно. Сейчас все решения необходимо принимать очень быстро — от этого зависит наличие средств к существованию для многих десятков тысяч людей.

Напомним, деятельность фитнес-клубов в Новосибирске остановлена в конце марта по распоряжению губернатора. Собеседники InfoPro54 пояснили, что сегодня отрасль, в которой в регионе заняты около 6 тысяч человек, каждую неделю несет многомиллионные убытки. При этом продолжает выполнять обязательства по оплате труда персонала и услуг партнеров. Представители фитнес-индустрии предупреждают, что без поддержки со стороны правительства отрасль не справится с последствиями кризиса и понесет существенные потери. По прогнозам экспертов, около 70% предприятий не восстановят свою работу.

Новые форматы

Участники фитнес-рынка подчеркивают, что не настаивают на финансовых мерах поддержки сейчас (разработка проекта мер поддержки отрасли в процессе) — только на разрешении выйти на работу с соблюдением всех жестких нормативов, когда правительство сочтет это возможным. С большой благодарностью фитнес-компании воспримут социальную, мотивирующую пропаганду здорового образа жизни, спорта и фитнеса на опустевших билбордах на улицах города. При этом собеседники Infopro54 поясняют, что сами тоже не сидят сложа руки, тестируют новые форматы работы с клиентами. Ольга Колмакова рассказала, что X-Fit в онлайн-формате ежедневно по расписанию проводит тренировки.

— Это в большей степени сервисная мера, призванная поддержать клиентов и дать им возможность продолжать занятия даже в условиях временно неработающих клубов. При этом эфиры групповых тренировок доступны как держателям карт X-Fit, так и всем желающим, — поясняет она. — Важно понимать, что онлайн-формат работы не приносит клубам прибыли: те услуги, которые ранее монетизировались и были нашим источником дохода, сейчас — в открытом доступе и совершенно бесплатны.

Кроме того, компания запустила фитнес-марафоны и персональные тренировки по каналам видеосвязи. Но и эти предложения, по мнению Колмаковой, пока нельзя назвать эффективными бизнес-решениями, так как люди с недоверием относятся к дистанционным тренировкам — это особенность русского потребителя, который привык к живому общению с тренером и с неохотой принимает новые форматы работы.

— Мы понимаем, что онлайн сейчас — это вынужденная и временная мера, она не в состоянии заменить работу профессионального тренера с клиентом в клубе, когда специалист в режиме реального времени корректирует технику выполнения упражнений, мгновенно реагируя на отклик занимающегося, дает ему дополнительную или уменьшенную нагрузку, предлагает подходы с другим фитнес-оборудованием и т.д. Но в то же время мы осознаем, что онлайн останется с нами и после карантина, и развиваем это направление, — подчеркивает эксперт.

World Class также запустил в Новосибирске бесплатные онлайн-тренировки, которые транслируются в Instagram, на YouTube-канале, где профессиональные харизматичные тренеры фитнес-клуба работают почти бесплатно.

— Мы будем развивать новое направление онлайн-тренировок и консультаций, так как считаем, что это нам позволит сформировать качественный трафик новых членов клуба на момент выхода из карантина, а также повысить лояльность действующих членов клуба, — говорит директор ООО «Фитнес клуб» (World Class, Новосибирск) Екатерина Королева.

Ольга Колмакова также считает, что онлайн-формат повысит лояльность клиентов к своим клубам, будет способствовать популяризации фитнеса, и, как следствие, в перспективе — росту вовлеченности населения. Сейчас, по экспертным оценкам, фитнесом в Новосибирске занимаются около 3% жителей. С другой стороны, этот формат работы может способствовать возникновению новых рисков:

— Есть опасения, что при продлении режима самоизоляции, большое количество тренеров может выйти в онлайн самостоятельно, демпинговать, что приведет к формированию нового сегмента серого рынка зарплат в регионе, — не исключает Колмакова.

Участники рынка отмечают, что пока большинство крупных игроков фитнес-рынка Новосибирска цены на свои услуги повышать не планирует, понимая, что платежеспособность населения в связи с режимом самоизоляции и экономическим кризисом снизилась. Однако двигаться в сторону понижения цены клубной карты они тоже не готовы, так как все услуги жестко тарифицированы и прописаны в себестоимости.

— В период самоизоляции карты всех клиентов автоматически «заморожены». Это значит, что после открытия клубов мы будем работать практически вхолостую, так как нужно будет компенсировать людям пропущенное время. Часть компаний планирует предлагать покупку карты в рассрочку без переплаты, — поясняет Ольга Колмакова.

Евгений Велижанин считает, что до выхода отрасли с карантина ситуацию с ценами обсуждать преждевременно.

Интересно, что, работая с онлайн-каналами, участники рынка неожиданно нашли новый источник монетизации своих услуг. Сотрудничеством с фитнес-клубами заинтересовались крупные компании (банки, инвестиционные компании, крупные производители и поставщики спортивного оборудования, автоцентры), которым нужна аудитория клубов — их целевые клиенты. По оценкам Екатерины Королевой, это сотрудничество будет успешно развиваться и после завершения карантина.

Фото базовое предоставлено Ольгой Колмаковой, остальные фото — предоставлены экспертами