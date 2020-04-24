Стать самозанятым с Банком «Левобережный» — легко!

Банк реализовал такую возможность в интернет-банке для физических лиц BL-online и его мобильном приложении.

Сервис подойдет тем, кто сдает имущество или работает сам на себя и хочет вести свою деятельность официально — без отчетности, онлайн-кассы и посещения налоговой.

Самозанятым может стать человек, который без привлечения наемных сотрудников ведет предпринимательскую деятельность (за исключением перепродажи), приносящую доход до 2,4 млн рублей в год.*

Почему быть самозанятым выгодно?

Все по закону — легальное ведение бизнеса и подработка без рисков.

Налог по льготной ставке с доходов: оплата онлайн со смартфона или компьютера.

Налоговый вычет до 10000 рублей.

Не нужно регистрировать ИП.

Лояльность клиентов — чеки прямо в интернет-банке без установки кассы.

Отсутствие обязательных взносов на страхование.

Автоматический учет доходов прямо в мобильном приложении без декларации.

Контроль расходов в BL-online.

Чтобы стать самозанятым, просто оформите дебетовую карту ПАО Банка «Левобережный», установите интернет-банк и мобильное приложение BL-online, пройдите упрошенную процедуру регистрации в разделе «Самозанятым» в главном меню.

*При условии, что деятельность ведется в регионе, в котором введен налог на профессиональный доход, вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в перечень исключений.

Стать самозанятым в Банке «Левобережный»

Фото: пресс-служба банка