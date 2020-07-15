На «Сибстекле» будут выпускать стеклотару зеленого цвета

Строительство новой стекловаренной печи, к которому приступило ООО «Сибирское стекло» (актив РАТМ Холдинга, якорный резидент индустриального парка «РИД Экран»), позволит предприятию, наряду с увеличением производительности, расширить ассортимент стеклотары, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

Как сообщил директор по производству ООО «Сибирское стекло» Виктор Глинчиков, для сооружения печи используют около 2 тыс. тонн огнеупорных материалов, их закупили в Италии, Франции, Германии, Китае и России.

— На печи установят пять стеклоформующих машин (СФМ), причем две из них работают по принципу тандема: 8-секционные СФМ подключат к одному питателю, подающему стекломассу, — пояснил Виктор Глинчиков. — Таким образом, эта печь универсальна, на ней мы сможем одновременно выпускать стеклоизделия любого цвета.

На новой печи, кроме традиционной для «Сибстекла» прозрачной и янтарной (коричневой) тары, начнут изготавливать и зеленую бутылку.

— Спрос на нее повышается как со стороны крупных международных пивных компаний, так и у региональных игроков рынка пива, — комментирует коммерческий директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор. — В настоящее время зеленю тару нашим клиентам поставляют с заводов, расположенных в европейской части России. С 2021 года мы намерены заместить привозную продукцию своей, только для Новосибирской области речь идет более чем о 60 млн стеклоизделий в год.

Напомним, печь введут в строй в ноябре, она станет одной из крупнейших в России. Ее мощность составит 375 тонн стекломассы в сутки (в ходе эксплуатации мощность планируют разогнать до 420-450 тонн); с конвейеров, в зависимости от ассортимента, будут сходить 400-450 млн единиц стеклотары в год. Проектирование доверили итальянской компании Glass Service, курировать строительные работы пригласили экспертов из Великобритании, Германии, Чехии и Турции.

Общий объем инвестиций сложился на уровне 1,3 млрд рублей. К 2021 году производительность стекольных комплексов должна вырасти на 30% или на 200 млн стеклоизделий – до 760-790 млн.

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга