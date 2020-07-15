«Обувь России» в июне вышла на докризисные показатели продаж

Сопоставимые продажи (like-for-like) группы компаний «Обувь России» в июне 2020 года существенно выросли и достигли показателей аналогичного периода 2019 года. Компания достаточно быстро вышла на докризисные показатели, после того как были ослаблены ограничительные меры в большинстве регионов, благодаря переформатированию магазинов, развитию маркетплейса и диверсификации ассортимента, сообщили в пресс-службе «Обуви России».

На конец июня большая часть магазинов компании, которые преимущественно развиваются в стрит-формате, уже функционировала в нормальном режиме, а это более 800 торговых точек в более 300 городах. Не работали только 20 магазинов, расположенных в торговых центрах, которые все еще закрыты в ряде регионов.

— Мы видим рост покупательской активности в июне-июле: трафик в магазинах восстановился на 80% от доковидного периода. Однако по уровню сопоставимых продаж мы уже вышли на показатели 2019 года. Мы развиваем формат мини-универмага и работаем с поставщиками по модели маркетплейса. Мы значительно расширили ассортимент: сейчас уже 50% в розничной выручке приходится не на обувь. В первом полугодии мы привлекли более 500 новых поставщиков и включили в ассортимент товары для дома, детские товары, косметику, мелкую бытовую технику и т.д. За счёт диверсификации товарного предложения выросла конверсия, что привело к увеличению товарооборота. Также поддерживать продажи нам помогает и услуга рассрочки платежа, — комментирует Светлана Землякова, руководитель розничного отдела группы компаний «Обувь России».

По ее словам, компания восстанавливает продажи быстрее, чем изначально прогнозировала. «Обувь России» постепенно уходит от концепции классической fashion-розницы, что даёт ей преимущество с точки зрения дальнейшего развития.

Фото предоставлено пресс-службой компании