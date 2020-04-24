На следующей неделе определится подрядчик по очередному тендеру на строительство перинатального центра

30 апреля в Новосибирске будут подведены итоги очередного аукциона на выполнение подрядных работ по реконструкции и оснащению акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра.

Начальная (максимальная) цена контракта: 499 млн рублей.

Источник финансирования: средства областного бюджета Новосибирской области

Согласно документации, объём работ включит в себя автоматизацию отопления и вентиляции, автоматизацию водопровода и канализации, диспетчеризацию, работы по благоустройству, пусконаладочные работы по вентиляции, электроснабжения, лифтов и другие работы.

Работы должны быть завершены до 15 декабря 2021 года.

Дата проведения электронного аукциона 6 мая 2020 года.

Фото: пресс-служба Главэкспертизы России