ГК «ПИК» планирует зайти в Новосибирск через самозанятых собственников жилья

Сервис по сдаче квартир в аренду от ГК «ПИК» запускает услугу «ПИК-Аренда плюс», которая позволит собственникам жилья стать самозанятыми и получать официальный доход от сдачи недвижимости в Новосибирске, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что ПИК-Аренда возьмет на себя процесс оформления «самозанятости» для арендодателя, оплатит ежемесячной налог в размере 4%, а также обеспечит своевременную подачу отчетности в налоговую инспекцию. Сервис будет напрямую перечислять платежи арендодателю в назначенную дату и самостоятельно собирать плату с жильцов. ПИК-Аренда гарантирует контроль оплаты коммунальных услуг и юридическую поддержку на этапе проживания и при смене арендатора. Все это — за 2% от стоимости аренды.

С 1 июня клиентам будет доступен еще один тариф, в который помимо перечисленных услуг войдет также сбор показаний счетчиков, оплата коммунальных услуг за собственника и ежеквартальные проверки квартиры с фотоотчетом. На подключение к этому тарифу уже можно оставить заявку.

Услугой могут воспользоваться не только те, кто находится в поиске арендатора, но и собственники квартир, которые уже сдали их в аренду.

— Сегодня в условиях самоизоляции онлайн-сервисы особенно актуальны. Мы в ПИК уже сделали первыми в России покупку квартиры и получение ипотеки по-настоящему, по-честному онлайн, а теперь в ПИК-Аренде запустили сервис, который позволяет полностью автоматизировать весь процесс сдачи жилья. «ПИК-Аренда плюс» уже пользуется огромным спросом среди арендодателей: первыми протестировать новую услугу смогли действующие клиенты из Москвы. С запуском опции оформления самозанятости ПИК-Аренда становится единственным сервисом, который замыкает на себе и автоматизирует все процессы сдачи в аренду: от виртуального просмотра квартиры до сопровождения сделки и контроля оплаты. Это особенно актуально для тех, кто в текущих условиях хочет исключить личный контакт с арендатором, но при этом своевременно получать доход, — говорит Сергей Гордеев, президент ГК «ПИК».

По его словам, воспользоваться услугой можно в 23 регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Перми и других. С 1 июля, после принятия специального налогового режима для самозанятых граждан, услуга «ПИК-Аренда плюс» станет доступна по всей стране.

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