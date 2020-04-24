В Новосибирской области закрыть ИП можно без электронной подписи

Индивидуальным предпринимателям на период действия ограничений в связи с коронавирусом (COVID-19) ФНС России предоставила возможность направления заявления в регистрирующий орган о прекращении деятельности без электронной подписи, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

В соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ государственная регистрация при прекращении физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя осуществляется на основании представляемых в регистрирующий орган документов: заявления по специальной форме, подписанного заявителем и документа об уплате государственной пошлины.

ИП-работодатель имеет право представить справку из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о предоставлении сведений о своих работниках. Если документ не будет представлен заявителем, он предоставляется Пенсионным фондом РФ по межведомственному запросу регистрирующего органа.

При этом УФНС России по Новосибирской области обращает внимание, что в соответствии с указами президента РФ об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней, личный прием и обслуживание налогоплательщиков с 30 марта по 30 апреля (включительно) в налоговых инспекциях и их подразделениях приостановлен.

В связи с этим налоговая служба рекомендует подавать в регистрирующий орган документы о прекращении деятельности ИП дистанционно.

При подаче документов в электронном виде без использования электронной подписи заявителю следует направить в регистрирующий орган одновременно с заявлением скан-образ или фотографию страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо приложить фотографию лица, которому принадлежит документ, и указать ФИО. Кроме того, необходимо сделать собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.

В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения заявления.

Фото: пресс-служба УФНС по Новосибирской области