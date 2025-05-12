На следующей неделе школьники Новосибирска уйдут на каникулы

Учебный год в новосибирских школах подходит к концу. Для большинства учеников последний учебный день назначен на пятницу, 23 мая. С 24 мая начнутся летние каникулы. Школьники, которые учатся по шестидневной неделе, завершат занятия в субботу, 24 мая. Те, кто учится по системе триместров, будут учиться до 30 мая.

За оставшиеся две учебные недели детям нужно успеть написать четвертные контрольные и исправить двойки, чтобы не испортить оценку за четверть.

Для выпускников 9-х классов учебный год заканчивается в зависимости от расписания государственных экзаменов. В среднем летние каникулы продлятся до 31 августа.

Основной период ОГЭ стартует 21 и 22 мая, а ЕГЭ начнется уже с 23 мая.

Напомним, что перед началом майских экзаменов в школах обычно проходят последние звонки.

Ранее редакция сообщала о том, что на рынок труда в Новосибирске в 2025 году выйдут не менее 11 тысяч подростков. Это почти на 50% больше, чем годом ранее.