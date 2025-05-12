Изменилась форма заявления для справок о расчетах с бюджетом в Новосибирске

После продолжительных майских праздников организациям и ИП придется заполнять новую форму заявления для получения справок о расчетах с бюджетом.

Поясним, сейчас большинство обязательных государственных взносов уплачиваются единым налоговым платежом (ЕНП). Расчет при этом осуществляется через единый налоговый счёт (ЕНС). Узнать о состоянии расчётов с бюджетом налогоплательщик может в налоговой инспекции. Начиная с 8 мая для этого нужно заполнить новую форму заявления, утвержденную ФНС России еще 30 января 2025 года.

Теперь, заполнив заявление, можно узнать о сальдо единого налогового счета (ЕНС); о принадлежности сумм, которые были перечислены в качестве единого налогового платежа (ЕНП), а также об исполнении обязанностей по уплате налогов.

Помимо этого, посредством новой формы предприниматели смогут запросить у налоговиков детализацию отрицательного сальдо единого налогового счета; информацию о суммах формирования предстоящей обязанности и суммах, зачтенных в счет исполнения предстоящей обязанности; расчет пени; детализацию сумм совокупной обязанности по налогам, авансам, сборам, страховым взносам, а также информацию по конкретным КБК, КПП и ОКТМО.

С помощью такой справки можно будет подтвердить отсутствие задолженности по налоговым платежам и обязательным сборам. Запросят выписку и при оформлении кредитов, лицензий, а также для участия в тендерах и т.д.

Новую форму заявления можно найти на официальном сайте ФНС России и специализированных электронных ресурсах.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 ноября 2025 года в России изменятся правила взыскания с граждан долгов по налогам. Налоговые органы смогут списывать с банковских счетов граждан долги по налогам без разрешения суда.