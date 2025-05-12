Менее восьми тысяч мигрантов в Сибири прошли адаптацию к российским ценностям

Подходы к миграционной политике требуют обновления. Принципиально, чтобы приезжающие иностранные граждане соблюдали законы и правила поведения в российском обществе, уважали традиционные для нас ценности, не нарушали права граждан России. Об этом заявил полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев.

— Сейчас формируется новая законодательная база, создаются дополнительные инструменты для решения актуальных задач, связанных с миграционной политикой. В частности, на базе Главного управления по вопросам миграции МВД России создается «Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, — напомнил полпред.

С другой стороны, по словам Серышева, эффективная миграционная политика включает в себя создание условий, при которых иностранные граждане смогут быстрее интегрироваться в российский социум, а часть из них — стать гражданами России.

По данным, озвученным на совещании, ежегодно в регионы Сибири прибывают в поиске работы около 650 тысяч иностранных граждан. 60% из них — граждане Таджикистана и Узбекистана. За три предыдущих года около 100 тысяч иностранцев получили разрешение на временное проживание и вид на жительство. Более 110 тысяч, в том числе 40 тысяч несовершеннолетних, приняли российское гражданство. При этом наибольшую миграционную нагрузку несут крупные сибирские регионы.

Чтобы минимизировать негативное влияние на общественные отношения необходима планомерная работа по социальной и культурной адаптации мигрантов. По данным полпредства, в шести субъектах Федерации округа действуют специальные центры для мигрантов. Однако в 2024 году адаптационные курсы, которое проводятся на их базе, прошли около 7,5 тысячи иностранных граждан.

— Этого недостаточно. Необходимо более критично оценить работу таких учреждений, эффективность реализуемых мероприятий и предложить механизмы вовлечения в них большего числа мигрантов, — подчеркнул Анатолий Серышев.

Он также рекомендовал привлекать к адаптации работодателей и общественные структуры, поддерживать проекты и инициативы в рамках грантовых конкурсов.

Участники совещания также обратили внимание на необходимость противодействия образованию мест компактного проживания мигрантов.

Ранее редакция сообщала о том, что канал незаконной миграции, проработавший пять лет, закрыли в Новосибирске. У подозреваемых изъято более 450 паспортов иностранцев.