На следующей неделе в Новосибирск придет резкое похолодание

«Бабье лето» подходит в Новосибирске к концу. Теплую осеннюю погоду в начале недели сменит резкое похолодание. По прогнозам Гидрометцентра, начало недели в Новосибирске ожидается по-настоящему жарким. Во вторник днем температура поднимется до +20 градусов. В конце недели дневная температура снизится до +9 градусов, а в ночное время составит +3 градуса.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в большинстве районов области в связи с сухой погодой ожидается высокая пожароопасность (4 класса).

«Яндекс.Погода» сообщает, что во вторник-среду температура поднимется до +22 градусов. В четверг столбик термометра остановится на +12. Всю неделю будет пасмурно.

Сервис Gismeteo прогнозирует во вторник-среду температуру до +20. Согласно сервису, в четверг в Новосибирске пойдет дождь, а температура упадет до +9 градусов.