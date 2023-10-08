Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу о гибели подростка в Новосибирске

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СК России по Новосибирской области Евгения Долгалева доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела о гибели 15-летнего подростка в детском доме в городе Новосибирске в марте текущего года. Об этом говорится в Телеграм-канале Информационного центра СК России.

Отмечается, что несмотря на то, что ребенок погиб в марте, до настоящего времени к уголовной ответственности за случившееся никто не привлечен. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, в марте 2023 года двое подростков попытались сбежать из детского дома на левом берегу Новосибирска. Ночью они выпрыгнули из окна 3 этажа. Один из них повредил ногу, второй — упал и потерял сознание. Несмотря на полученные им повреждения головы, сотрудники учреждения длительное время не вызывали скорую помощь. В результате несовершеннолетний скончался в медицинском учреждении. СУ СК России по Новосибирской области расследуется уголовное дело.

Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин взял на контроль факт травмирования девочки в веревочном парке в Новосибирске.