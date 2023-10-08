Новосибирцы за сутки 235 раз обратились в Информационный центр следственного комитета

Жители Новосибирской области за прошедшие сутки 235 раз обратились за помощью в Информационный центр СК России, сообщили в Телеграм-канале центра. Это почти 19% от всех обращений (всего обратилось 1289 граждан). Новосибирцы уступили только жителям Москвы — от них поступило 368 обращений.

В Информационном центре уточнили, что чаще всего россияне обращались по социальным вопросам (37% обращений). На втором месте вопросы задавали участники СВО и члены их семей (33%). Далее идут обращения о нарушениях жилищных прав (21%) и нарушении прав участников долевого строительства (8%).

Напомним, Информационный центр для оперативного взаимодействия с гражданами заработал в Следственном комитете России в 2021 году.

Ранее редакция сообщала, что Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за драки мигрантов под Новосибирском.