На соцподдержку населения направят дополнительно 25,7 млрд рублей

Увеличение на 25,7 млрд рублей финансирования мероприятий госпрограммы «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» одобрено на заседании правительстве региона, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как отметил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, в госпрограмму интегрированы мероприятия региональных проектов «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» национального проекта «Демография», введен новый целевой индикатор «Суммарный коэффициент рождаемости». Срок реализации программы продлен до 2021 года.

Отмечается, что общий объем финансового обеспечения программы увеличивается за счет средств областного бюджета в размере 17,7 млрд рублей, федерального бюджета – 7,1 млрд рублей, средств местных бюджетов – 16,5 млн рублей и за счет внебюджетных средств – 848,5 млн рублей.

Изменения в государственную программу согласованы в установленном порядке, реализация не требует выделения дополнительных средств из областного бюджета.

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