Залоговые квартиры дольщиков «ПТК-30» не будут выставляться на торги

На окружном совещании по вопросу решения проблем граждан — участников долевого строительства полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло поинтересовался у первого вице-губернатора Новосибирской области Владимира Знаткова, есть ли ясность по ситуации с ГК «ПТК-30». В частности, полпред попросил назвать количество домов, подвисших у застройщика, и число пострадавших дольщиков

— Речь идет о четырех строительных площадках, на которых расположены 14 домов. По каждому прорабатываются варианты достройки. По части объектов мы работаем с людьми по созданию ТСЖ и привлечению бюджетных средств, — пояснил Знатков.

Число пострадавших от действий застройщика граждан чиновник не назвал, но подчеркнул, что сейчас идет работа по включению всех покупателей в реестр обманутых дольщиков. Он напомнил, что у области есть хороший опыт по проведению такой работы через судебные инстанции.

Владимир Знатков пояснил, что по этому вопросу сейчас идут судебные разбирательства, ситуация находится под контролем рабочей группы, в которую в том числе входят представители банков-кредиторов. С ними достигнута устная договоренность, что залоговые квартиры не будут выставляться на торги. Сейчас готовятся документы для оформления этих обязательств в виде соглашения.

Комментируя ситуацию с «ПТК-30», а также общую ситуацию с обманутыми дольщиками в регионе, Сергей Меняйло констатировал, что граждане, которые вложили средства в строительство домов, не находят поддержки в региональном правительстве и мэрии Новосибирска, поэтому обращаются за помощью в приемную президента РФ.

— С людьми нужно разговаривать и объяснять им ситуацию — по каждому дому. Нужно объяснять им возможные механизмы достройки объекта, сроки его сдачи. Давайте отдельно соберемся обсудить проблему с «ПТК-30», чтобы она не ушла в долгий ящик. Кроме того, нам необходимо обсудить, как будет решаться вопрос еще с 27 незавершенными строительством объектами, расположенными в Новосибирской области. Пока мы не видели «дорожной карты» по урегулированию этих проблем, — заявил полпред.

Сегодня в Новосибирской области в реестре минстроя находятся 55 проблемных домов. За первый квартал 2019 года список пополнился на 2 объекта. В регионе на 8 площадках — 23 га — реализуются масштабные инвестпроекты в рамках 253-ОЗ. Еще 4 участка находятся на рассмотрении в правительстве. Застройщики уже внесли в достройку проблемных домов 653 млн рублей.

— Совместно с прокуратурой области мы прорабатываем вопрос с проплатой бюджетных средств на строительно-техническую экспертизу, чтобы оперативно принимать решение в отношении застройщиков, попавших в сложную финансовую ситуацию, — говорит Знактов. — Также прорабатывается вопрос о значительном снижении платы за аренду земли для тех застройщиков, которые взяли участки под реализацию масштабных инвестпроектов. Это необходимо, чтобы компании могли направлять сэкономленные средства на решение проблем дольщиков.

В 2019 году правительство региона планирует исключить из реестра 12 проблемных домов. Часть объектов будут сданы, по части идет работа с застройщиками. Сергей Меняйло также потребовал принять все меры по предотвращению появления новых объектов-долгостроев в связи с неполной готовностью некоторых организаций к переходу на проектное финансирование и работу с эскроу-счетами.

— Это официальные сведения, подготовленные на основе заявлений граждан об их включении в реестр. Фактические данные значительно выше. Так, в Новосибирской области органами прокуратуры и местного самоуправления ведется работа по решению вопросов, связанных с завершением строительства еще 12 многоквартирных домов, участники строительства которых не обращались в региональный минстрой для включения в реестр пострадавших граждан. Такие объекты находятся в большинстве регионов округа, и вопрос в подходах по их оценке, — пояснил Токарев.

В целом по округу на 1 марта 2019 года был зарегистрирован 141 проблемный дом, в который вложили средства более 11,5 тысяч дольщиков. Начальник управления Генпрокуратуры РФ по Сибирскому федеральному округу Владимир Токарев сообщил, что в 2018 году количество проблемных домов в округе уменьшилось со 160 до 141. В реестр граждан, чьи права нарушены, включено 3750 лиц — почти на 1 тысячу больше, чем на начало 2018 года. На Новосибирскую область приходится наибольшее количество проблемных домов и обманутых дольщиков.

По результатам надзорной деятельности в данной сфере, прокурорами округа в 2018 году к административной ответственности привлечено 146 виновных лиц, в суды в интересах обманутых дольщиков направлено 53 иска. Кроме того, в 2018 году в округе возбуждено 135 уголовных дел. Больше всего — в Новосибирской и Омской области, а также в Красноярском крае. В целом в производстве следственных органов округа находилось 185 дел. За 2 года к уголовной ответственности привлечено 55 лиц, в суды направлено 31 дело в отношении 37 обвиняемых. Установленный ущерб по делам в долевом строительстве за 2 года составил более 5,6 млрд рублей, третья часть которого приходится на 2018 год. В ходе следствия реально возмещен ущерб на сумму всего на 5,8 млн рублей. В 2018 году судами округа рассмотрено по существу 12 уголовных дел. По ним осуждено 14 лиц, из них 8 — приговорены к реальному лишению свободы.

— Дольщикам в общем-то не составляет большой разницы — 5 или 8 лет лишения свободы получил обвиняемый. Вопрос в том, кто возместит причиненный вред, — резюмировал представитель прокуратуры.

Владимир Токарев подчеркнул, что назначаемые судами наказания за совершенные преступления в сфере долевого строительства нередко вызывают неудовольствие потерпевших граждан, не получивших возмещения понесенного ущерба.

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