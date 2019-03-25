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У бизнеса изменяются офисные предпочтения

Большинство офисных центров города стоят полупустые или заполнены максимум на две трети.
  • 25/03/2019, 18:42
Автор: Евгения Серёгина
офисные предпочтения
Если экономика много лет роста не показывает — спрос не просто стагнирует, но и происходит деградация, децивилизация требований бизнеса к недвижимости.

По мнению управляющего партнера DSO Consulting Сергея Дьячкова, спрос на офисные помещения у новосибирских предпринимателей продолжает падать. Основная причина этого тренда  кризисные явления в экономике.

— С одной стороны, падает спрос. Целый ряд игроков рынка закрылся либо уменьшился по числу сотрудников. С другой стороны, снижается объем ввода коммерческой недвижимости. Можно называть это стагнацией, можно — кризисом, кому как нравится. Странно было бы ожидать роста спроса при снижении уровня доходов населения, —  рассуждает эксперт. — При этом я не думаю, что на рынке офисной недвижимости Новосибирска уж очень много неудовлетворенного спроса. Имеющееся предложение вполне его удовлетворяет.

По словам собеседника издания, в сложившихся экономических условиях бизнес в меньшей степени рискует приобретать офисы в собственность, делая ставку на аренду помещений.

— В условиях продолжающейся стагнации покупать новые помещения, с одной стороны, вроде бы выгоднее, чем в условиях растущего рынка, потому что дешевле, а продавцы на многое согласны. С другой стороны — а когда эта стагнация закончится? Россия с ее огосударствленной экономикой давно уже «выскочила» из мировой цикличности, поэтому предсказать продолжительность нынешнего состояния отечественной экономики вряд ли возможно, — констатирует Дьячков.

Управляющий партнер, директор проектов ГК «ЁЛКА девелопмент» Максим Марков добавляет, что застройщики тоже не спешат вводить в эксплуатацию офисные помещения, опасаясь проблем с их заполнением.

— Экономический рост сейчас находится в рамках статистической погрешности. На этом фоне сектор коммерческой недвижимости в Новосибирске выглядит довольно неплохо. Если говорить про офисы, то у нас в предкризисный период была практически стопроцентная заполняемость. Сейчас в площадях мы вернулись к прежним показателям, а в доходности пока нет, — говорит Марков. — Средневзвешенная арендная ставка с начала 2014 года заметно упала (имеются в виду и бизнес-центры, и какие-то полуподвальные офисы). Сейчас она находится на уровне 600 рублей за кв. м в месяц. Еще немаловажный факт: в прошлом году в Новосибирске был сдан всего один бизнес-центр площадью 18 тысяч кв. м на улу Кирова. Причем застройщик-собственник долго не вводил его в эксплуатацию, понимая риски.

По мнению гендиректора сети агентств недвижимости «Квадротека» Владимира Голованова, предложение собственников офисных помещений в регионе заметно превышает спрос.

 — Мы видим явное перепроизводство по части офисов: в Новосибирске их оказалось больше, чем нужно. Большинство офисных центров города стоят полупустые или заполнены на две трети, —  приводит статистику Голованов.

Президент клуба Управляющих бизнес-центрами, доцент кафедры корпоративного управления и финансов НГУЭУ Татьяна Гениберг считает, что в спросе на офисы происходят и структурные изменения.

— Спрос меняется под потребности бизнеса. Офисные помещения нужны все меньше. Те же предприниматели, которым они еще интересны, склоняются в сторону open space, потому что отделы продаж в компаниях стали большими. Бизнесмены стараются, чтобы помещения были открытыми, потому что такую площадь руководителям легче контролировать, — поясняет эксперт. — С другой стороны, на рынке сохраняется спрос на маленькие помещения в пределах 35-50 «квадратов», где размещаются небольшие компании.

По оценкам Сергея Дьячкова, общий подъем спроса на недвижимость, прежде всего офисную, будет происходить только в условиях экономического роста.

— Всякого рода «особенные», нестандартные объекты становятся востребованными рынком только при экономическом росте. Если экономика много лет роста не показывает  —  спрос не просто стагнирует, но и происходит деградация, децивилизация требований бизнеса к недвижимости, — резюмирует эксперт.

Фото: pixabay.com, автор- louisehoffmann83

 

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