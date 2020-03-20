На сроки весенней призывной кампании коронавирус не повлияет

Весенняя призывная компания начнется в России 1 апреля в соответствии с законом. Об этом сообщает пресс-служба МО РФ со ссылкой заявление министра обороны Сергея Шойгу.

Глава военного ведомства подчеркнул, что сроки призывной кампании переноситься из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции не будут.

— Призыв будет проходить в строгом соответствии с федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» в установленные сроки — с 1 апреля по 15 июля, — отметил Сергей Шойгу.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в армии не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сегодня губернатор Новосибирской области Андрей Травников марта подписал постановление «О призыве граждан Российской Федерации на военную службу в Новосибирской области весной 2020 года». Документом предусмотрено создание призывной комиссии Новосибирской области, которую возглавил лично глава региона.

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