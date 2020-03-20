Резиденты ПЛП получили около 8 млрд рублей выручки

По итогам 2019 года значительно вырос объем налоговых отчислений от резидентов Промышленно-логистического парка (ПЛП). В федеральный бюджет перечислены 430 млн рублей, в областной — 594 млн. За 2019 год на предприятиях парка созданы 759 новых рабочих мест. Объем реализации продукции составил 8 млрд рублей.

— Сейчас запускают производство компании, которые заходили в ПЛП в предыдущие годы. Рассчитываем, что объем производства, число рабочих мест и налоговые отчисления будут расти, — пояснил Зырянов.

Напомним, в 2019 году в ПЛП распредцентр открыла компания X5 Retail Group (бренд «Пятерочка»). Новое производство запустила компания ООО «РоссПак». Сейчас предприятие проектирует складской комплекс общей площадью 4 тысячи кв. м. Производственные линии открыли ООО «Сибалюкс Ресурс» и ООО «ЗТИ Сибирь». Расширила до 28 тысяч кв. м складские площади компания «Лента» — пользователь инфраструктуры парка.

Агентство заключило договоры о реализации проектов на территории ПЛП с ООО «Фрито Лей Мануфактуринг» (ПепсиКо) — строительство завода по производству соленых закусок с заявленным объемом инвестиций 12 млрд рублей, с ООО «НТТ» — создание транспортно-логистического центра «Сибирский» (5 млрд рублей) и с ООО «АлютехНовосибирск» — строительство производственно-логистического комплекса (1 млрд рублей).

С запуском новых производств на 45% увеличилась потребность резидентов в тепловой и на 17,5% — в электроэнергии, объем принимаемых ливневых стоков вырос в 4,5 раза. Для обеспечения потребностей растущего грузопотока в ПЛП идет разработка ПСД по строительству дорожной инфраструктуры. Ее возведение намечено на 2022-2023 годы.

Всего на сегодняшний день на территории парка реализуют свои проекты 20 резидентов и 3 пользователя инфраструктуры. В 2019 году они вложили в свои проекты более 5,5 млрд рублей. Нарастающим итогом вложены 38,6 млрд рублей. Общий заявленный объем инвестиций резидентов и пользователей инфраструктуры — около 74 млрд рублей.