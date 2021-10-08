На строительном рынке России идет резкий рост контрафакта

Первые последствия

В Новосибирске прошли общественные слушания, темой которых было противодействие недобросовестной конкуренции на рынке строительных материалов Сибири в условиях нового правового регулирования. Как отметили участники слушаний, после вступления в силу федерального закона №170 с 1 июля 2021 года контроль за выпуском в обращение отдельных строительных материалов прекратился.

— Вопрос качества строительных материалов на рынке готовой продукции стоит очень остро. Речь идет не только о Сибирском федеральном округе, но и о стране в целом. Это касается цемента, труб, строительных смесей и растворов, радиаторов, лакокрасочных материалов и т. д., — отметил начальник управления метрологии, госконтроля и надзора Росстандарта Александр Кузьмин.

Он напомнил, что с 2015 по 2020 год в результате планомерной борьбы с контрафактом его объем в сегменте цементной промышленности РФ снизился с 48 до 14% — в денежном выражении это составило около 98 млрд рублей ежегодно. Потенциально это резервы для роста добросовестных производителей. На сегменте кабельно-проводниковой продукции произошло сокращение фальсификата с 20 до 13%, рыночный эффект — 2,8 млрд рублей ежегодно. На сегодняшний день на разных сегментах рынка объем контрафакта варьируется от 5 до 30%.

— Отсутствие контроля со стороны государства на этапе обращения продукции стимулирует производителей выпускать продукт без соблюдения требований ГОСТа, снова мы наблюдаем рост доли опасной (в первую очередь импортной) продукции, и это создает препятствия для работы местных производителей, — констатирует Кузьмин.

Координатор по Сибирскому федеральному округу Национального объединения строителей («НОСТРОЙ»), руководитель Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (СРО «АСОНО»), председатель комиссии по вопросам ЖКХ Общественной палаты Новосибирской области Максим Федорченко добавляет, что проблема фальсификата становится еще более актуальной на фоне роста цен на стройматериалы.

— Строители и подрядчики стараются сэкономить — и расцветает теневой рынок. Проблемы есть по всем видам строительной продукции. Мы сталкиваемся с применением б/у труб, много фальсификата по технической продукции, кабелю. Есть серьезные проблем с качеством сертификатов, которые выдаются на продукцию. При осуществлении лабораторного контроля мы столкнулись с тем, что они тоже фальсифицируются, — перечисляет эксперт. — Все это влияет на качество строительства, за которое застройщики отвечают своими деньгами, компенсационными фондами и репутаций. Для отрасли сегодня это очень болезненный вопрос.

И. о. руководителя Сибирского межрегионального территориального управления Росстандарта Юлия Юрченко подтвердила, что при проверке строящихся за бюджетный счет объектов выяснилось, что качество поставляемой поставщиками продукции не проверяет никто. Проверяется документация, соответствие закупленной продукции проектной документации, наличие сертификатов, но не качество.

— Наша практика осуществления надзора свидетельствует, что в 90% случаев продукция, которая признана не соответствующей техническим регламентам, сопровождалась сертификатами, — констатирует она. — На мой вопрос о том, кто проверяет качество стройматериалов в Минстрое и инспекции Госстройнадзора пояснили, что у них таких полномочий нет. У нас их теперь тоже нет.

Заместитель председателя комитета Российского союза промышленников и предпринимателей Андрей Лоцманов добавил: когда продукция выходит на рынок с фальшивым сертификатом, добросовестные производители банкротятся. В такой ситуации рынок фактически переходит к зарубежной, не только фальсифицированной, но и опасной продукции. По его оценке, теневой оборот в целом по всем видам продукции в РФ сегодня составляет 22% от ВВП.

— Там, где нет контроля со стороны государства, там бизнес и инвестиции уходят из страны. К примеру, при наведении порядка на рынке радиаторов доля отечественных производителей на нем выросла с 17 до 70%, были построены новые предприятия, в том числе зарубежными партнерами. Созданы более 30 тысяч рабочих мест. Сейчас ситуация откатывается назад, — пояснил Лоцманов.

Регуляторные перегибы

О проблемах на рынке из-за ликвидации надзора за оборотом продукции говорят и производители стройматериалов. По их словам, это яркий пример перегиба «регуляторной гильотины».

— 170-ФЗ фактически изъял у Росстандарта инструмент контроля за соблюдением обязательных требований в области технических регламентов, в частности о безопасности низковольтного оборудования. С 2016 года мы проверили много образцов продукции, но сейчас приняли решение пока не фиксировать пробоотбор. Это бессмысленно, так как Росстандарт выведен из игры, — констатировал председатель правления ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков.

К чему это привело? Например, вновь начала расти доля продукции с недостоверными характеристиками на рынке радиаторов.

— После введения в 2017 году обязательной сертификации отопительных приборов, а также контроля за отраслью со стороны Росстандарта доля продукции с недостоверными характеристиками сократилась с 35 до 5%, с выявленными завышениями теплоотдачи — в 2-3 раза. Это дало возможности для импортозамещения: все контрактное производство переехало из Турции и Китая в Россию. Приток инвестиций в экономику составил около 20 млрд рублей, — вспоминает исполнительный директор Ассоциации производителей радиаторов отопления Владимир Кошкин. — Общественный мониторинг, который мы проводим, показывает, что за последние два-три месяца произошел рост объема фальсифицированной импортной продукции. Отечественные производители также начали производить продукцию, не соответствующую ГОСТу. Они даже перестали ставить резьбу на трубах отопления: трубы просто вставляются друга в друга. Напомню, в радиаторы поступает кипяток — и нет гарантии, что они будут безопасны для жителей, смогут держать температуру и давление. Думаю, что все это может аукнуться нам если не в сейчас, так в следующую зиму. Отсутствие контроля может свести на нет всю нашу работу за шесть лет. Почему предприниматели и потребители должны становиться заложниками аппаратной борьбы между двумя ведомствами? Уже три месяца не решается больной вопрос!

По данным Исследовательского центра «Международная торговля и интеграция», с 2015 по 2020 год доля незаконного оборота цемента на рынке РФ снизилась с 12 млн тонн до 3,16 млн тонн, а ущерб отрасли от контрафакта — с 44,5 млрд до 13 млрд рублей. По экспертным оценкам, сегодня доля контрафакта составляет 5-6%.

— Но, 3,2 млн тонн цемента — это более 8 млн кубометров бетонов, растворов и ЖБИ изделий. Для понимания: весь Сибирский федеральный округ, по данным Росстата, в 2020 году потребил 3,2 млн тонн бетонов и растворов, Новосибирская область — менее 1 млн тонн. Вы понимаете, что мы рискуем, когда проезжаем по мосту, который может быть построен из этого бетона, или заходим в здание, где его могли использовать? — интересуется член правления НО «Союзцемент», первый вице-президент АО «ХК «Сибцемент» Геннадий Рассказов. — В 2021 году, после моратория на проверки бизнеса, после вступления в силу 170-ФЗ, мы снова видим рост присутствия на рынке некачественной фальсифицированной продукции. Только на год снизили хватку — и снова рост. Думаю, что то же самое происходит и на других рынках производства строительных материалов.

Юлия Юрченко также отметила, что в этом году, по наблюдению таможни, из Казахстана на территорию России снова пошел непонятный цемент.

— Думаю, это говорит о том, что недобросовестные предприниматели отметили снижение надзора за отраслью и среагировали соответствующим образом, — подчеркнула она.

Заместитель руководителя АНО «Российская система качества» Ольга Шанаева сообщила, что, по данным Ассоциации производителей трубопроводных систем, около 94 млрд рублей или более 25% оборота отрасли РФ в год представляют собой потери водоканала в сфере ЖКХ. В эти потери входят утечки и неучтенные расходы воды — 45,5 млрд, дополнительные затраты на очистку сточных вод хозяйственно-бытовой канализации — 35,8 млрд, затраты на устранение аварий — 12,7 млрд рублей.

— Причина понесенных убытков — в том числе и несоответствие труб обязательным требованиям, предъявляемым к этой продукции. По предварительным оценкам отраслевых ассоциаций, емкость рынка фальсификации полиэтиленовых труб составляет до 10 млрд рублей в год: до 10% — в сетях газораспределения, до 30% — в сетях водоснабжения и водоотведения, 80% — в кабельной канализации, телефонии, освещении, — перечисляет Шанаева. — Недобросовестные производители фальсифицированной продукции используют либо первичный неокрашенный нетрубный полиэтилен или вторичное нетрубное сырье. Это существенно удешевляет конечный продукт, и они могут демпинговать на ценах. Подрядные организации также заинтересованы использовать более дешевую трубную продукцию.

Выйти из законодательной паузы

Участники рынка предупредили о последствиях, к которым может привести использование некачественных и контрафактных строительных материалов: обрушение зданий и сооружений, построенных из некачественных материалов, выделение токсичных веществ, могущих стать угрозой жизни и здоровью граждан.

— Мы попали в законодательную паузу, чьи последствия могут быть очень печальными. Контрафакт наводнит рынок очень быстро, — говорит заместитель председателя Общественной палаты Новосибирской области Юрий Бернадский. — Трудно бороться с невидимками, которых на рынке сложно выявить. Но когда речь идет об объектах, строящихся по госзаказу, поставщика выявить гораздо проще.

Андрей Лоцманов предложил приравнять выпуск фальшивых сертификатов к выпуску фальшивых денег.

— Тут нужна политическая воля: кому отдаем рынок — торговцам или тем, кто реально может проверять качество и безопасность, — заявил он. — Сейчас принято решение о разработке регламентов по безопасности строительных материалов и изделий. РСПП, как и многие ассоциации, подключился к этой работе совместно с Минпромторгом и Минстроем. Принятие регламента позволит снизить долю контрафакта, увеличит загрузку местных производителей.

Заместитель секретаря Общественной палаты Российской федерации Владислав Гриб также предложил создать рабочие группы по консолидации предложений от отрасли в регионах России, обсудить их в местных общественных палатах, привлечь к работе надзорные, контролирующие и правоохранительные органы и совместно продвигать на федеральный уровень.

— Мы этим законом создали условия для противоправных деяний и преступлений, развития рынка контрафактной продукции. Мы контролируем субъекты сертификации, а те, кто производит строительные материалы, остались без контроля. Необходимо поставить вопрос перед депутатами нового созыва Госдумы, чтобы это было одной из первоочередных задач их работы, — предложил эксперт.

В списке предложений, которые участники общественных слушаний намерены включить в регламент, также есть возвращение контрольных функций Росстандарту. Кроме того, предложено более жестко подойти к аккредитации компаний, выдающих сертификаты качества. Так, например, ввести ответственность сотрудников органов, проводящих эту аккредитацию, за качество работы лабораторий, и внести изменения в закон об аккредитации — об исключении из области аккредитации компании, если она не работает в данной сфере более двух лет. К примеру, сейчас большая часть лабораторий, имеющих право выдавать сертификаты по качеству цемента, этой работой не занимается. В список предложений также входит принятие национального технического регламента о безопасности строительных материалов и изделий.

Напомним, в настоящее время в Новосибирской области идут несколько крупных строек с привлечением бюджетных средств: строительство ледовой арены, четвертого моста через реку Обь. Начинается возведение «СКИФ», инфекционной больницы, детского реабилитационного центра.