На Центр обработки данных «СКИФ» необходимо около 800 млн рублей

— До конца 2023 года на ЦКП «СКИФ» планируется запустить первую экспериментальную станцию, а с 2026-го — запускать не менее двух станций в год. После 2030 года выйдем еще на 10 новых станций. Все это будет расти достаточно быстрыми темпами и потребует создания инфраструктуры для работы с большими объемами информации, — сообщил на пленарном заседании в рамках форума OpenBio начальник отдела научно-методического сопровождения ЦКП «СКИФ» Института катализа СО РАН Ян Зубавичус.

Для решения этих задач на площадке «СКИФ» планируется построить локальный центр обработки данных. В его состав войдут телекоммуникации, инженерная инфраструктура и вычислительный кластер. Расчетный объем инвестиций в проект — 776 млн рублей. Документы по ЦОД сейчас находятся на экспертизе, и Зубавичус не исключил, что в них могут быть внесены изменения, касающиеся компонентной реализации.

— Самая сложная задача — хранение данных, полученных в лабораториях «СКИФ». Их нужно хранить вечно, так как там может быть научный результат, который авторы измерений могли пропустить, неправильно обработать или понять, доступный для широкого научного сообщества, — пояснил ученый.

Реализация проекта ЦОД будет идти параллельно с созданием суперкомпьютерного центра «Лаврентьев», в перспективе они могут войти в одну систему.

— Сейчас мы вместе проектируем как будет выглядеть ЦОД «СКИФ», но это не окончательное место, где будет идти обработка данных. Информации будет много, и вычислительные мощности для их хранения и обработки должны стоить до 10% от стоимости самой установки. Иначе мы будем терять информацию, а значит, и деньги, которые могли бы на ней зарабатывать, — поясняет директор ВКИ НГУ, проректор НГУ по программам развития Алексей Окунев.

Ян Зубавичус также отмечает, что научное сообщество накопило колоссальный объем экспериментальных результатов.

— Это ценная научная информация, которая извлечена, но научно обработана в небольшой степени. Процесс накопления экспериментальных данных достаточно технический, это легко автоматизируемая работа. При наличии «СКИФ» этот процесс будет поставлен на промышленный поток. В день будут генерироваться терабайты данных. А вот как извлекать из них ценное научное знание, как его конвертировать в новые продукты и технологи, которые будут улучшать жизнь, — это целое искусство. Здесь мы делаем шаг в сторону решения именно этой задачи, — уверен Зубавичус.

Академик РАН, научный руководитель Института цитологии генетики СО РАН Николай Колчанов добавил, что сейчас идет глобальная смена парадигмы науки. Если на протяжении предыдущих столетий была наука, основанная на гипотезах, то сейчас мир переходит к науке, основанной на больших данных — Big Data Science.

В списке первоочередных задач для реализации проекта — междисциплинарная подготовка специалистов для работы с ЦОД, суперкомпьютером и синхротроном, а также создание собственного программного обеспечения для «СКИФ» и станций.

— Учитывая большой потенциал в наших университетах, мы можем предложить эффективное решение по обработке данных. Полученный результат сотрудничества в перспективе можно будет масштабировать на другие проекты в мире и в России, — добавил директор ИВ-МиМГ СО РАН Михаил Марченко. — Мы получим знания, технологии, цифровые сервисы и публикации.

К концу 2023 года на площадке «СКИФ» должны появиться 29 новых зданий, а также созданы условия для проведения исследований для новосибирских и российских ученых. На строительство синхротрона из федерального бюджета выделены более 37 млрд рублей.