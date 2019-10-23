Количество зарегистрированных прав в Росреестре растет

Управлением Росреестра по Новосибирской области за 9 месяцев текущего года зарегистрировано прав, ограничений и обременений прав более 404 тысяч, это на 7% больше, чем за аналогичный период 2018 года – 377,8 тысячи. По сравнению с 2017 годом, количество регистрационных действий в текущем году выросло на 13% и составляло за 9 месяцев 2017 года – 356,7 тысячи, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Всего за 9 месяцев текущего года управлением было зарегистрировано более 125 тысяч прав на жилые помещения, это на 5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — 119 тысяч, — уточнили в Росреестре.

Кроме того, за 9 месяцев 2019 года управлением зарегистрировано более 67 тысяч прав на земельные участки и почти полторы тысячи прав на машино-места.

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