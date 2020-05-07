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В Новосибирске готовятся обсуждать этапность выхода с карантина

Региональные власти назвали пандемию ситуативным стимулятором социальной солидарности и приготовились к плавному выходу из режима самоизоляции.
  • 07/05/2020, 16:40
Автор: Игорь Смольников
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В минпромторге области рассматривается инициатива торговых сетей о бесплатной раздаче масок на входе в магазины.

На статистическое плато по COVID-заболеваемости Новосибирская область выйдет не раньше середины мая. А нюансы этой статистики прояснятся по итогам майских праздников. Об этом на очередном брифинге в областном правительстве сообщили заместитель губернатора Сергей Нелюбов и главный врач-инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.

Хотите быстрее выйти из режима самоизоляции? Соблюдайте меры безопасности

— Сегодня-завтра правительство региона начнет обсуждать этапность мер выхода из режима самоизоляции, — сказал Сергей Нелюбов. — Особо показательным будет период после праздников — когда в Новосибирск вернутся отдыхавшие за городом. Тогда-то и выявится степень эффективности социального дистанцирования и ограничительных мер. 9 мая — всенародный праздник, но сейчас мы вынуждены проводить его в особом режиме. Потому я прошу новосибирцев уменьшить посещение общественных пространств, свести к минимуму число выходов в город. Если в эти дни будет соблюден хотя бы нынешний уровень социального дистанцирования, мы больше не увеличим взрывным образом число подтвержденных случаев и быстрее выйдем на статистическое плато.

Как отметил заместитель губернатора, бóльшая часть заражений в регионе — семейно-обусловленные — то есть контакты с близкими, контакты с родственниками. Или вообще внутри одной семьи или между двумя родственными семьями.

Отвечая на вопрос о расширении перечня противовирусных действий, Сергей Нелюбов подчеркнул, что нынешние ограничительные меры достаточны, пополнять их список нет нужды, нужно просто усиливать соблюдение уже существующих.

По оглашенным в ходе брифинга сведениям, на сегодня в Новосибирской области 876 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса. Выписаны 240 человек. Работают 10 диагностических лабораторий, за сутки обследованы 2303 человека, а суммарно, за весь период работы этих лабораторий, проведены более 48 тысяч диагностических исследований.

— Только за эти сутки выписаны 56 человек, — сообщил Сергей Нелюбов. — Под медицинским наблюдением сейчас находятся 1893 человека. Это граждане, прибывшие из заграничных поездок, из обеих федеральных столиц. Кроме того, проводится термометрия граждан, прилетающих из Якутии. Решение об этой мере принято на уровне регионального правительства. Сейчас в регионе действуют 7 обсерваторов, в том числе два медицинских обсерватора для выздоравливающих. В них находится 201 человек, как правило, это граждане из других субъектов федерации, прибывающие на междугороднем и международном транспорте. Последний на сегодня рейс был из Берлина, мы встречали 59 человек. Часть граждан направлена на свои территории постоянного проживания, часть — на самоизоляцию, другие — в обсерваторы. В отделениях реанимации находятся 53 пациента, на ИВЛ — 25 человек. Взрослых пациентов с подозрением на COVID-19 в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 118, в том числе пациенты с установленным диагнозом. 3 человека госпитализированы в Черепановскую ЦРБ, 2 — в Сузунскую, 1 пациент — в Карасукскую ЦРБ.

COVID-19: за первые майские праздники плюс 275 заболевших

Летальных исходов на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 12. В основном, это лица старше 60 лет, но есть и люди среднего возраста, и молодые. Например, 30-летние мужчина и женщина, еще двое умерших пациентов — младше 50 лет.

— У умершей 29-летней женщины были сопутствующие заболевания — хроническая обструктивная болезнь легких и надпочечниковая недостаточность, — пояснила Лариса Позднякова. — Хронические заболевания — это всегда отягощающий фактор, но помимо них важен еще и иммунный тонус. Он даже у людей без хронических заболеваний различен, потому различен и иммунный ответ на инфекцию.

Главный инфекционист области подчеркнула, что на территории региона есть достаточный запас медикаментов, аппаратов ИВЛ тоже достаточно.

— Большая часть из них сейчас, к счастью, в резерве, — добавила Лариса Позднякова. — В отделениях реанимации — 25-30 человек (это число посуточно вариативно), в аппаратах ИВЛ нуждается треть из них.

Как отметила Лариса Позднякова, пандемия изменила отраслевую структуру городской медицины — хотя и на время, но существенно.

— Сейчас коронавирусной проблемой занимается новейшее сообщество инфекционных госпиталей, — рассказывает Лариса Позднякова. — Это 1-я инфекционная больница, детская больница в поселке Мочище, 11-я больница тоже работает теперь в режиме инфекционного госпиталя. Также госпиталь ветеранов войн №2, 12-я клиническая больница вчера тоже начала принимать данную категорию пациентов. 1-я инфекционная больница на улице Семьи Шамшиных сейчас уже весьма загружена, в детской больнице №3 находятся 24 ребенка с подтвержденными диагнозами, с ними 5 родителей с подтвержденными диагнозами. Больница №12 и ветеранский госпиталь принимают уже выздоравливающих пациентов — они туда перемещаются из 1-й инфекционной больницы до окончательной выписки. Сейчас в ветеранском госпитале — 194 выздоравливающих. Режим штатный. Пик выпадает на вторую половину дня и на ночное время — на этот период приходится основной подвоз пациентов. Усиление идет за счет своих кадров и переброски профильных специалистов из других стационаров. Например, так была усилена пульмонологами 11-я больница, которая изначально была многопрофильной. Пульмонологическую ее составляющую мы усилили врачами из других больниц, не участвующих в приеме COVID-пациентов. 25-я медсанчасть переместилась из незадействованных в задействованные буквально за двое суток (я забыла ее упомянуть в первом перечислении). Медсанчать №25 принимает пациентов с пневмонией и COVID-подозрительных. Да, некоторых COVID-подозрительных пациентов там поместили в неизолированные пространства. Но это издержки первых суток. На этапе сортировки больных такое возможно, но, в принципе, протокол приема и маршрутизация COVID-пациентов достаточно строго прописаны и едины для всех больниц, участвующих в этой работе. Список задействованных больниц вообще открытый — при нарастающей динамике будут подключены и другие больницы, помимо оглашенного сегодня списка.

Сергей Нелюбов подчеркнул, что со стороны областного минпромторга налажен контроль за ценообразованием по маскам.

— Да, ценовой диапазон разный, — констатировал заместитель губернатора. — В муниципальной сети это около 30 рублей.

Инициативу торговых сетей о бесплатной раздаче масок на входе в магазины Сергей Нелюбов оценил положительно.

— Идея эта хороша, — отметил он. — Областное правительство ее, безусловно, поддержит. Взаимодействием с торговыми сетями ведает областной минпромторг, сейчас эта инициатива в проработке.

Оба спикера подчеркнули, что труд врачей и медсестер, занятых борьбой с пандемией, оплачивается без сбоев.

— Все нормально, выплаты идут, — сказала Лариса Позднякова. — Все деньги для медиков в регионе есть.

Слух о 20 медиках, уволившихся из-за трудовых и эмоциональных перегрузок, главный инфекционный врач региона прокомментировала с формально безоценочной, но довольно прохладной интонацией.

— Во-первых, я вообще не знаю, откуда взялось это число — 20, — подчеркнула Позднякова. — Не сказала бы, что на территории города и области такое самоустранение врачей стало массовым явлением. Речь идет о штучно-конкретных случаях. В инфекционной больнице №1 (а она, к слову, самая загруженная) вообще таких случаев не было — персонал там всегда работает в таком режиме, он ему привычен. В остальных больницах такие случаи если и были, то единичные. Пусть это остается на совести самоустранившихся. Когда ты поступаешь в мединститут, ты должен быть готов к работе в экстремальной ситуации, готов к стрессам и сверхнагрузкам. Это неизбежная составляющая врачебной профессии. Если ты выбираешь этот путь, то по умолчанию готовишься принять и издержки ремесла. А если по каким-то соображениям ты не можешь с ними смириться, если они для тебя невыносимы — ну, значит, ты выбрал не ту профессию. Давая клятву Гиппократа, ты даешь согласие принять все стороны врачебного дела. В том числе и эмоционально тяжелые. Если же человек не готов их принять, мы насильно заставить не можем — это личный моральный выбор каждого, сугубо индивидуальный.

В числе наблюдаемых социальных последствий пандемии Лариса Позднякова назвала солидаризацию общества.

— Я благодарна очень многим, — резюмировала она. — Благодарна и конкретным людям, и компаниям — за помощь персоналу больниц, за поставку средств защиты. Эта ситуация рельефно выявила как негативные нюансы, так и высокий уровень социальной солидарности и ответственности.

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