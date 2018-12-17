На субсидирование региональных авиамаршрутов в 2018 году из облбюджета выделено почти 80 млн рублей

Правительство Новосибирской области одобрило изменения в госпрограмму «Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области на 2014-2021 годы», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолия Костылевского, в числе вносимых изменений – включение в государственную программу мероприятий по оказанию поддержки авиаперевозчиков региональных авиамаршрутов, утвержденных Федеральным агентством воздушного транспорта.

Отмечается, что в 2018 году осуществлялась перевозка авиапассажиров по четырём субсидируемым маршрутам из Новосибирска — в Белоярский, Кызыл, Надым и Ноябрьск, что позволило повысить доступность перелетов граждан по этим направлениям. Государственная программа предусматривает перевезти по итогам 2018 года не менее 25 тысяч авиапассажиров. Общая сумма субсидии на 2018 год, предусмотренных в региональном бюджете, превышает 79,8 млн рублей.

По прогнозным данным, при субсидировании авиамаршрутов в 2018 году поступления в консолидированный бюджет Новосибирской области составят более 1,1 млрд рублей, что почти на 216 млн рублей выше поступлений в случае отсутствия субсидирования. Государственная поддержка кроме прямого эффекта, связанного с показателями деятельности авиакомпаний, влияет и на финансово-экономические показатели деятельности аэропорта Толмачево, а также будет способствовать дальнейшему росту роли аэропорта Толмачево как межрегионального транспортного хаба и Новосибирской области как межрегионального делового центра.

Напомним, что в 2017 году из регионального бюджета было осуществлено софинансирование авиамаршрутов по направлениям: Нижневартовск, Новый Уренгой, Ноябрьск, Сургут. Субсидирование осуществлялось вне рамок государственной программы. На эти цели было направлено более 50 млн рублей.

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