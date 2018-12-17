Областной бюджет получил субсидию на создание инфраструктуры ПЛП

Новосибирской области перечислен очередной транш межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на возмещение ранее понесенных затрат по созданию инженерно-транспортной инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области, который составил 16,74 млн. рублей, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Средства выделены в рамках реализации постановления Правительства РФ № 1119, определяющего меры финансового стимулирования регионов по созданию и развитию индустриальных парков. В рамках реализации данного постановления в текущем году в областной бюджет Новосибирской области удалось привлечь более 300 млн рублей.

На протяжении всего периода создания и развития Промышленно-логистического парка Правительство Новосибирской области осуществляло его поддержку за счет средств регионального бюджета, которые были направлены на развитие инфраструктуры индустриального парка с целью создания территории экономического развития, способной привлечь инвестиционные проекты в сфере логистики и производства.

В 2016 году Промышленно-логистический парк Новосибирской области прошел проверку Минпромторга России на соответствие требованиям, предъявляемым к индустриальным паркам, и вошел в федеральный реестр индустриальных парков.

Федеральная субсидия на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков предоставляется ежеквартальными траншами, размер которых определяется, исходя из объема федеральных налогов, уплаченных резидентами индустриальных парков, по результатам их деятельности за квартал, предшествующий кварталу получения федеральной субсидии.

Фото: пресс-служба ПЛП