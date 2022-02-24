На таможне резко вырос объем контрафакта

По сообщению пресс-службы ведомства, в 2021 году сибирские таможенники выявили более 274 тыс. подделок, что превышает аналогичный показатель 2020 года в 1,6 раза.

Первым по СТУ стал показатель Новосибирской таможни таможни — почти 162 тыс. единиц.

Вторым стал показатель Иркутской таможни – 37,9 тыс. единиц контрафакта. Чуть меньше выявлено Омской и Алтайской таможнями (28,8 тыс. и 28 тыс. соответственно).

— Чаще всего в Сибири встречались подделки одежды и обуви «NIKE», «REEBOK», «PUMA», «FILA», «TOMMY HILFIGER», «CHANEL», «LOUIS VUITTON», «GIVENCHY», «LACOSTE», «NEW BALANCE», батареек «DURACELL», алкогольной продукции «Hennesy», табачных изделий «КОСМОС», «СТЮАРДЕССА», подшипников «SKF», —говорится в сообщении.

Также Иркутской таможней были выявлены подделки бытовой химии и парфюмерно-косметической продукции. Например, в 2021 году обнаружено более 6 тыс. контрафактных шампуней «PANTENE» и «HEAD&SHOULDERS», а также бытовой химии «FAIRY». По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении по статье 14.10 КоАП РФ, товары изъяты, отметили в СТУ.

Более 40% от выявленного контрафакта в прошлом году изъяли из незаконного оборота мобильные группы СТУ — более 110 тыс. единиц. Это в 1,8 раза больше, чем в 2020 году.

— Так, 45,2 тыс. поддельных товаров народного потребления (детские игрушки, одежда, сумки, чемоданы, батарейки) обнаружили сотрудники мобильной группы Новосибирской таможни во время таможенного досмотра грузового автомобиля, прибывшего из Республики Казахстан. Межмуниципальным отделом МВД России «Татарский» возбуждено уголовное дело по ст. 180 УК РФ, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В два раза больше контрафакта обнаружили сибирские таможенники при контроле международных почтовых отправлений (МПО) — 611 подделок (в 2020 году – 325). В МПО в 2021 году преимущественно выявлялись поддельные брелоки для ключей, заготовки для ключа замка зажигания, чехлы для автоключей, маркированные товарными знаками: «HYUNDAI», «KIA», «MERCEDES BENZ», «TOYOTA», «FORD», «VOLKSWAGEN», «LEXUS», «SKODA», «AUDI» «NISSAN». Эти товары признаны правообладателями контрафактными и возвращены отправителям.